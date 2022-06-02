33年来64人离世 「天安门母亲」坚持拷问政权求公义

中国/人权

「六四事件」33周年前夕，六四死难者家属团体「天安门母亲」发表祭文，要求中国政府就1989年用军队屠杀学生和平民交代真相、作出赔偿和追责，虽然数十年来的坚持只换来当权者的冷待和打压，但120名仍然在世的「母亲」誓言，会坚持以和平理性方式寻求与政府对话，解决问题、寻求公平正义。团体发起人之一的张先玲表示，今年的维园烛光晚会虽无法举行，但深信维园的烛光仍会在追求正义的人心中闪亮，照亮「母亲」追寻公义的路程！

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这个自2000年正式成立的「六四」难属群体昨(1日)在网页发表一年一度的祭文，指今年再有两名难属离世，分别是尹敏和97岁的刘干，令难属的死亡人数在33年来增至64人。而刘干于4月下旬离世，亦标志着「天安门母亲」年龄最大的成员不能在有生之年看见她追求的公义。

祭文指出，中国执政党和政府在1989年以军队对付提出「反腐败、反官倒、要求言论自由、要求公布官员财产」等合理和合乎宪法要求的学生和民众，「造成数以万计民众的死伤」。在他们找到的203位遇难者中，年龄最小的只有9岁，年龄最大的是66岁。

六四事件的死伤人数有不同说法。根据公开资料，中国官方版本是有近三百人死亡、近万人受伤，当中，死者绝大部分是平民，但伤者则有三分之二是军队、武警及警察。但民间和外国政府披露的资料却多于中国官方说法，例如美国的解密文件引述戒严部队的内参称，死亡人数约有10454人，伤者有约四万人；而英国2017年底的解密文件则引述中国国务院人员称，事件至少造成一万多名平民死亡，是迄今最高的数字。

祭文形容，「和平时期动用军队屠杀学生、平民毋庸置疑是反人类的暴行」，中共罔顾事实、单方面的定性是「那么地苍白、毫无人性，经不起历史的拷问。」团体强调，依法追究当年政府的责任是他们的合法权益，他们33年来以和平、理性的方式提出「真相、赔偿、问责」三项要求，包括公开死难者名单。有关努力虽未获政府响应，但「为了死难的亲人呼唤良知，为了寻求公平正义，我们将继续坚定地走下去！」

「天安门母亲」同时发表三位成员的感言，当中，遇难学生段昌隆的母亲周淑庄指出，33年来，政府不单没有解释为何杀害段，反而是到了所谓的「敏感期」便「对我们威胁、监视、控制，毫无人性可言。」而丈夫在「六四」事件中遇难的尤维洁，今年亦要继续「被旅游」；至于「敏感期」前阻止成员接受采访或与外界联络则继续进行，包括阻止她们接听境外来电。

「六四事件」是1989年4月因悼念前中共总书记胡耀邦离世而触发的学运和民运，连续一个多月的抗争活动有逾百万人参与，最后以当局于6月3日晚至翌日清晨间对天安门广场及附近区域展开血腥镇压结束。中国初时称之为「动乱」和「反革命暴乱」，事件后多称之「1989年春夏之交的政治风波」或「六四风波」。