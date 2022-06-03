传普京施压习近平金融相援 中国或暗自叫苦“不要害我”

俄罗斯/中国/乌克兰

中国领导人习近平在2月初与俄罗斯总统普廷会晤后，对外宣称中俄2国友谊无上限。但俄罗斯因入侵乌克兰被国际制裁后，中国虽未予以谴责，却忧心被欧美二级制裁，传出普京不爽习未能履行承诺，2度施压中国提供贸易、技术、金融等多方面支持，习非常困扰，中国官员坦承，中俄双方关系陷入紧张。

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据自由时报今天报道称，据《华盛顿邮报》消息透露最近几周，俄罗斯官员对北京提出请求，要求中国提供更多支持，呼吁中国兑现友谊无上限的伙伴关系。熟悉中俄会谈的官员表示，莫斯科至少2度向北京施压，要求提供新形式的经济支持，双方的交流非常紧张。俄国要求履行在 2 月 24 日入侵乌克兰之前的贸易承诺，以及财政和技术支持。

该报道称，中国和美国官员透露，尽管习近平已责成亲信找出在不违反制裁的情况下，提供俄罗斯财政支持的方法，却遭逢诸多困难。据参与援俄方案的北京消息人士直言，我们理解莫斯科的困境，但不能忽视自己的处境。并强调，中国不愿帮助俄罗斯逃避制裁，担心美国及其盟国可能会切断中国的关键技术，包括半导体和航空航天设备，并瞄准其金融体系。

据该报道称，中国官员说，俄罗斯并未要求提供武器和弹药支持战争，但拒绝评论俄罗斯是否要求提供其他可用于军事行动的物品，包括技术和物资。但是，乌克兰战争拖延时间比预期的长，北京已向莫斯科明确表示，结束战争将使中国有更多的回旋余地来反对国际制裁，且阻止在俄外企出逃。

该报道原文链接：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3948868