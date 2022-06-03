侦查中国航母003 美国军机飞近上海

中国/航母003

中国军队第3艘航空母舰今天未如外界预期在端午节下水。许多网友提问“003呢？不是今天下水吗？”多表失望。据航班追踪应用程式Flightradar24，一架美军RC-135侦察机上午曾抵近上海，中国航空自媒体质疑这是为了“偷窥”003型航舰。外界预期，003型航舰即便近期下水，最快也要到2023至2024年才完工服役。

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据中央社今天报道称，中国海军003航舰没在端午节下水，美军侦察机曾抵近上海。

早前美国华府智库战略暨国际研究中心2日发文引述卫星照片指出，中国已准备好其最大、最新进的第3艘航舰下水。据照片显示，上海江南造船厂正在建造003型航舰的干船坞，其他造船项目已经清空并拆除了船坞作业装置，为航舰进入长江留下了一条畅通的道路。10天前，这些船只和作业装置还在。

如同近期多家外媒报导，CSIS也预测，中国经常将军事里程碑与现有的假期和纪念日相结合，003型最早可能在6月3日下水，因为恰逢中国的端午节和江南造船厂成立157周年。

网络社群讯息显示，大陆网友原本也高度期待003型航舰在今天端午节风光下水，成为“中国最大的龙舟”。但至截稿，许多网友提问“003呢？不是今天下水吗？”多表失望。一些网友引述上海海事局2日发布的航行通告，研判003型航舰下水延期。通告称，江南造船公司港池挖深工程作业，因作业需要，延期至2022年06月30日。

该报道称，就在大陆军事迷引颈期盼003型航舰下水之际，航空自媒体“航空视界”今天引用Flightradar的截图发文称，一架美军RC-135U侦察机自日本冲绳嘉手纳基地起飞后，直接穿越东海防空识别区，然后逼近了上海，距离领海线在90海里左右。文章称，美军侦察机逼近上海的时机相当微妙，因为最近网传003航空母舰在6月3日可能要下水，质疑美军在第一时间就抵近上海进行“偷窥”。截图显示，美军这架未显示呼号（call sign）的侦察机上午9时许抵近上海后，往北沿着江苏、山东飞行。

据该报道，共军003型航舰预估排水量超过8万吨，且搭载先进的电磁弹射系统（EMALS），下水后将成为世界最大的常规动力航舰。未来计划搭载匿踪战机歼20的舰载型歼35。

华尔街日报中文网今天引述CSIS中国国力计划（China Power Project）高级研究员福纳乐（Matthew Funaiole）说，003型航舰下水反映出中国在扩大海军舰队方面的稳步进展，但该航舰可能还需要数年时间才能完全投入使用。该报引述一名美国官员表示，003型航舰貌似下水在即。但他提醒说，建造工作仍在进行中。该官员称：“在这艘航母能够出海并开始试航之前，还有很多重要的工作要做。”

外界预期，共军003型航舰即便近期下水，最快也要到2023至2024年才完工服役。