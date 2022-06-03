六四纪念全球开花 9国29市念亡魂、批中共

中国/六四

2021年伦敦六四集会的标语，今年由9国29个城市的居民以行动继续落实。2022年6月3日

今年是《港区国安法》下的第二个「六四事件」周年纪念，香港继续难再举办大型的「六四事件」悼念活动，但随着港人外移，六四悼念活动反而在全球范围传得更广，据本台不完全统计，至少在九个国家或地区的廿九个城市会在六月四日举行纪念活动，数量比去年多，且大部分是在欧洲；团体主要主办烛光悼念晚会或到当地的中国领使馆抗议。

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举办「六四」33周年纪念活动的国家，除了惯常的美国、加拿大、英国、日本、台湾和澳大利亚之外，尚有德国、新西兰及捷克。当中，最早展开公众参与的纪念活动的，是美国纽约，该市包括中国民主教育基金会和「支港联」在内的五个团体，于当地时间3日下午2时(按：等于中国时间的6月4日凌晨2时，解放军在1989年这个时间点之前已开始镇压)便会在中国驻纽约总领馆前集会，抗议中共暴政；其后会在曼哈顿区各主要地标举行「快闪集会」，到了晚上，又会返回总领馆前举行烛光晚会。及至4日，会先于傍晚在中国人聚居的法拉盛举行集会游行，然后再到时代广场举行茉莉花行动。

除了悼念活动，美国首都华盛顿亦会在当地时间3日下午举办「六四大屠杀纪念馆特展」开幕，是当年民运学生领袖王丹等人筹建六四纪念馆的第一阶段活动；其后则会在当晚8时于当地民主女神像前举办烛光悼念活动。美国西岸的旧金山和洛杉矶亦有悼念活动，当中，艺术家会把纪念活动链接抗议武汉肺炎病毒的活动，于5日下午在洛市的Yermo小区举行「中共病毒二世」雕塑落成仪式暨六四纪念活动。有关病毒雕塑曾放置在自由公园，但遭自称中共「间谍」人士破坏。 不少悼念活动都只会在该国的首都或首府进行，例如日本东京、新西兰的奥克兰便是；但亦有国家有多个城市举办纪念活动。当中，最多城市举办「六四」33周年活动的国家是英国，共有十个城市会有悼念、展览、抗议及「和你倾」等活动，分别是伦敦、金斯顿、伯明翰、爱丁堡、利兹、诺丁汉、布里斯托、曼城、苏格兰及剑桥大学Emmanuel 学院，数量较前以倍数增加。

次多的国家是德国，共有七个城市参与，较去年多一个，它们分别是柏林、海德堡、法兰克福、汉堡、科隆、慕尼黑及杜塞尔多夫。

「六四事件」是1989年4月因悼念前中共总书记胡耀邦离世而触发的学运和民运，抗争持续一个多月后，当局于6月3日晚至翌日清晨间对天安门广场及附近区域展开血腥镇压结束。运动期间，中国将之定性为「动乱」或「反革命暴乱」，其后多称之「1989年春夏之交的政治风波」或「六四风波」。