华日：卫星图像显示中国最先进的航母即将下水 美军称中国现已是全球最大海军

中国/新航母003

中国最新、最先进的航空母舰即将下水，这一重大举措将使中国海军能够扩大在公海上的军事行动。专家称，“所有迹象都表明，中国的第四艘、第五艘甚至可能第六艘航母将继续保持这种进展。” 根据美国国防部文件，中国海军大约有355艘舰船和潜艇，被认为是全球规模最大的海军。

广告 继续浏览后续

据华尔街日报署名Gordon Lubold / Warren P. Strobel今天报道称，卫星图像显示中国最先进的航母即将下水。分析人士说，《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到的新卫星图像显示，在上海江南造船厂建造数年后，中国的第三艘航母003型可能在未来几周甚至几天内下水。003型是中国的第三艘航母，也是该国最大且最先进的航母。分析人士说，这艘航母使用的是新的电磁弹射技术，类似于美国和法国航母发射飞机的技术。

华盛顿哥伦比亚特区独立非营利研究机构战略暨国际研究中心(CSIS)中国实力项目(China Power Project)的高级研究员Matthew Funaiole说，一旦投入使用，中国的第三艘航母将大幅提升其确保近海利益的能力，同时也会使中国海军能将力量投射到离中国大陆更远的地方。CSIS向《华尔街日报》提供了上述卫星图像。

Funaiole称，这艘航母下水反映出中国在扩大海军舰队方面的稳步进展。他表示：“所有迹象都表明，中国的第四艘、第五艘甚至可能第六艘航母将继续保持这种进展。”

该报道说，美国在部署航母方面遥遥领先全球，目前拥有11艘航母。

Maxar Technologies 5月31日拍摄的卫星图像显示，正建造中国第三艘航母的干船坞已经清空了较小船只并拆除了船坞作业装置。而此前的图像显示，就在10天前，这些船只和作业装置还在。

Funaiole说，拆除作业装置使这艘航母能够下水进入长江。他指出，中国政府可能会在周五开始的法定假日端午节期间安排该航母下水。Funaiole还称，该航母可能还需要数年时间才能完全投入使用。

一位美国官员表示，该航母貌似下水在即。但他提醒说，建造工作仍在进行中。该官员称：“在这艘航母能够出海并开始试航之前，还有很多重要的工作要做。”

第三艘航母是中国自主设计建造的。中国的第一艘航母是多年前改造的一艘前苏联舰艇，第二艘航母的设计主要基于其第一艘前苏联航母。

该报道称，五角大楼在去年向国会提交的关于中国军力的年度报告中表示，这艘新航母可能在2024年投入使用。报告称，该舰的规模和弹射系统将使其能够支持更多的战斗机、固定翼预警机和更快速的飞行操作，从而扩大舰载攻击机的覆盖范围和效力。

根据五角大楼的这份报告，中国海军还拥有大约有355艘舰船和潜艇，被认为是全球规模最大的海军。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%8D%AB%E6%98%9F%E5%9B%BE%E5%83%8F%E6%98%BE%E7%A4%BA%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%9C%80%E5%85%88%E8%BF%9B%E7%9A%84%E8%88%AA%E6%AF%8D%E5%8D%B3%E5%B0%86%E4%B8%8B%E6%B0%B4-11654215906