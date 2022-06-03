国际劳工组织受促应到中国调查剥削问题

中国/国际劳工组织/新疆

联合国属下的国际劳工组织召开评估中国执行国际劳工标准的委员会会议。几个国家周四呼吁国际劳工组织向中国派遣一个代表团，调查关于新疆强迫劳动和迫害穆斯林少数民族的指控。这一呼吁是在联合国人权事务高级专员巴切莱特访问新疆后不久发出的。几位中国高级官员周四在国际劳工组织发言，谴责这些 "毫无根据 "的指控。随中国代表团新疆的代表张荣说，"新疆没有强迫劳动。

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就剥削工人指控，法新社称各国要求劳工组织派团来华访问。在日内瓦举行的国际劳工组织年度成员会议上，各政府、工会和雇主代表对这些指控表示关切。

中国拒绝接受这些指控。北京否认对新疆的维吾尔族和其他少数民族有任何迫害，并声称其在那里的政策有助于消除恐怖主义和促进当地经济。

据法新社说，工人代表Marc Leemans在一个评估中国执行国际劳工标准的委员会会议上说："这是一个非常严重的国家支持的强迫劳动案件，因为他们的种族和宗教而针对整个人口。在讨论中，美国大使谢巴-克罗克呼吁北京 "立即停止其对少数民族的歧视性政策和虐待行为"。该大使和其他外交官敦促中国允许一个由政府、劳工和雇主代表组成的三方代表团前往新疆，并保证 "有意义的、不受约束的和不受监督的访问"。

该委员会将在下周之前决定是否提出这样的建议。但最后的决定仍需得到国际劳工组织的认可。

据法新社说，这一呼吁是在联合国人权事务高级专员巴切莱特访问新疆后不久发出的，她在访问期间敦促中国确保作为其在该地区反恐运动的一部分而采取的措施不会以 "任意和不加区别 "的方式实施。

今年2月，一个由20名劳动法专家组成的委员会已经在一份国际劳工组织报告中对中国少数民族和宗教少数群体的待遇表示 "深切关注"，特别是在新疆，并要求北京改变其方法。委员会是在评估了国际工会联合会（ITUC）在2020年底提出的关于新疆维吾尔族和其他少数民族成员被系统地招募为农业强迫劳动的指控后做出上述声明。

人权组织还声称，至少有100万维吾尔人和其他穆斯林民族的成员正在或已经被囚禁在新疆的营地里。北京表示，这些营地是职业培训中心，旨在引导他们远离恐怖主义和分裂主义。

几位中国高级官员周四在国际劳工组织发言，谴责这些 "毫无根据 "的指控，人力资源和社会保障部副部长俞家栋将矛头指向那些将国际劳工组织变成 "政治表演平台 "的人。

据法新社说，向国际劳工组织介绍自己是来自新疆的维吾尔族工人的伊西雷利-赛福鼎赞扬了中国的法律，说他的生活和工作都很 "安全"。据赛福鼎说，在新疆，每个员工都像我一样，珍惜自己的工作。赛福鼎说："我们也很欣赏从事各种职业和接受职业培训的机会。"他坚持认为，唯一的问题是那些实施 "单边制裁 "的 "敌对国家和组织"。而来自新疆的代表张荣说，"新疆没有强迫劳动。