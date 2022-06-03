天安门母亲张先玲：六四迟早会有公正结论

中国/六四/天安门母亲/张先玲

明天是“六四事件”33周年纪念日，天安门母亲张先玲接受中央社采访说，坚信死难者迟早会得到公正的结论；对于香港无大型纪念活动，她并不失望，“每个有良知的人，他心里的烛光不会熄灭”。张先玲说，明天罹难者家属团体“天安门母亲”将一如往年，在监视下到位于北京市海淀区的万安公墓祭悼。疫情防控之故，海淀区的公共场所封闭管理，但考量这个群体的特殊需求，官方仍同意让他们前往万安公墓。

广告 继续浏览后续

据中央社署名张淑伶今天报道说，天安门母亲张先玲称：六四迟早会有公正结论。张先玲今天透过电话告诉中央社记者，明天罹难者家属团体“天安门母亲”将一如往年，在监视下到位于北京市海淀区的万安公墓祭悼。疫情防控之故，海淀区的公共场所封闭管理，但考量这个群体的特殊需求，官方仍同意让他们前往万安公墓。

1989年的天安门民主运动在6月3日深夜到4日清晨以军方血腥镇压收场。张先玲19岁的儿子王楠在天安门西侧南长街南口，头部中弹身亡。她后来成为遇难者家属团体“天安门母亲”的发起人之一，今年已经85岁。

“天安门母亲”1日发表祭文，表示依法追究当年政府的屠杀平民责任是合法权益，他们提出“真相、赔偿、问责”三项诉求，将继续坚定走下去。

据该报道，33年来，当局并没有针对他们的诉求回应。但张先玲说，他们抗争的理念、行为不会改变，“事情能早一点解决更好，这个主动权不在我们手里”，她相信“共产党会逐渐成熟”，事情早晚会解决，“你看台湾的二二八（事件）不是也解决了吗？”

她表示，当年示威者的口号是“反贪污、反腐败”，这是要求国家进步，当局把他们枪杀了，现在自己又在反贪污、反腐败，“这又怎么解释呢？”而且学生和市民手无寸铁，官方动用军队镇压和平示威运动，这是“国家刑事犯罪”。她说，“天安门母亲”不单是死难者的母亲，还有妻子、儿女和兄弟姐妹，有80几岁的，也有50几岁、60几岁的，即使她个人见不到公平正义的到来，但相信这个群体是见得到的。

张先玲说：“我们有对亲人的爱、对正义的追求、对真相的探索，这种力量支持着我们，我们也相信，邪恶终归战胜不了正义的，早晚我们死去的亲人可以得到公正的结论。”

作为母亲，张先玲以儿子王楠为荣。“他也不是想做英雄，只是作为一个年轻人的热情参与了这个运动，我为这一点感到光荣。”她表示会为儿子抗争到最后。

张先玲是已故历史学者余英时的表妹。儿子王楠牺牲后，她透过别人转达信件告知余英时这个消息，很久后余英时才收到信，他对此非常愤慨并谴责中国大陆政府。他支持张先玲寻访死难者的行动，并曾将一笔稿费捐赠给“天安门母亲”群体。

中央社说，香港这两年局势大变，港区国安法实施，历来主办维多利亚公园六四烛光晚会的香港支联会已在去年9月解散，今年香港没有大型纪念六四的活动。张先玲说，随着香港的变化，这些情况也是意料之中，但“公道自在人心”。张先玲说，每个有良知的人，其心里的烛光是不会熄灭的。不在乎每个纪念团体的人数多少，“星星之火可以燎原”，只要事情不解决，就会有人继续说、悼念这些英灵。