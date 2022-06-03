法广记者：疫情给北京郊区菜农带来的苦涩

菜农苦

北京郊区的蔬菜在茎杆上腐烂。自 5 月 29 日以来，中国首都逐渐取消了防疫限制，但农民继续遭受新冠病毒带来的鲜菜烂在地里的痛苦。

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运输已经恢复，商店恢复营业，但生菜却找不到顾客，这给人一种悲伤的风景。本台记者拉加德(Stéphane Lagarde)奔波了 45 公里开到菜农的田里。听到周围的鸡叫，他才意识到自己到了农村。他们首先遇到了78岁的张先生。他说： “烂在地里的蔬菜一分钱也换不回来！谁当菜农谁倒霉，这都是新冠的错儿！“

饱经风霜的菜农张先生内心是苦涩的。他说：今年，丰收如烟。 “这些生菜都卖不出去，在更远的南方也一一样”。那边，有一片大白菜也烂在田里。他说，就算菜农想卖，上边也不让。在这条路的另一边，农场里还有农车！有农车也没有用！卡车不再来这里：批发市场拒绝收货。

经销商不会再来收他们的蔬菜，因为新冠的限制还没有完全取消。拉加德写道：在落在这些失望的农民身上之前，我们看到高速公路上的服务站仍然关闭，餐馆也没有开。北京的学校还没有开学。无论如何，为时已晚。其实两周前就应收集这些蔬菜。

上海也有同样的情况。最近在浦东，由于物流没有恢复，封闭城市的批发市场还没有完全恢复正常运行，种瓜的农民说西瓜损失了200吨。

生菜在当地居民的摩托车后座上来回滚动，该居民来田间里是为了自救。装沙拉的白色大袋子体积和她身高一样，而且她也已经是 70 多岁的老人了。 “我拿这些卖不出去的菜喂鸡和鸭。”她说。今年我们真的很倒霉。 “普通民众因新冠病毒而损失了很多钱。他们每天都在重复：不要得上新冠！

张先生继续说道：“菜卖不出去怎么办。我们只能给猪或山羊提供蔬菜。这使得菜农损失了近1500欧元。早知道这样，我们就不会种菜。不仅仅是这个村庄，整个地区都出现了卖不出去的糟蹋情况。反正今年生菜过多了”。

生菜过剩、卫生防疫限制和价格暴跌让菜农度日如年。北京郊区菜农被告知，即使他们被允许出售，这些卷心菜和沙拉的价格也几乎无法抵消运往新发地批发市场的运输价格。