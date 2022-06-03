王毅传20大前后晋职

中国/王毅

中国外事系统最近出现连串人事变动，有媒体分析，经过一轮调动后，外事体系部署逐渐清晰，中共20大时，外交部长王毅将会接替杨洁篪的地位，担任中央外事办主任。

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据中央社今天引述港媒消息称：中共20大后王毅将接替杨洁篪地位。据星岛日报今天刊登分析文章指出，中国共产党第20次全国代表大会（20大）前夕，外事系统展开调整，外交部副部长乐玉成调任国家广播电视总局副局长，与外长宝座无缘。此外，中共中央联络部官网显示，中央外事工作委员会办公室（中央外事办）副主任刘建超已于5月接替宋涛，担任中央联络部部长，从事政党外交，晋升为正部级。

据该文章指出，宋涛现年67岁，长期在福建工作，曾任福建省国际信托投资公司副总裁，2001年进入外交系统，曾任外交部国外工作局局长、驻菲律宾大使、外交部副部长。文章表示，宋涛原先有望更上层楼，如今似乎退休，这样的话，王毅似乎已无竞争对手，有望在20大接替杨洁篪担任中央政治局委员、中央外事办主任。

据分析，中共20大今年秋天召开之际，王毅已经69岁，按照北京中央领导人“七上八下”（67岁上，68岁下）的不成文规定，本应退休，但国际形势波诡云谲，还需要外交老将掌舵。该文章指出，环顾中国外事系统，似乎只有王毅堪当大任。