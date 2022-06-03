美国务院再度更新网站放回「不支持台独」字样

美台/政治

美国国务院5月5日曾更新网站上的美台关系现况描述，移除「台湾是中国的一部分」、「美国不支持台湾独立」等用语，引起各界关注；不料，5月28日，美国国务院再度更新网站上的美台关系现况描述，重新放上一度被移除的「美国不支持台湾独立」字眼，重申反对任一方片面改变现状，期待两岸以和平方式解决分歧等。

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拜登上任后，国务院东亚局并没有立即调整网站上的这项描述，依然沿用2018年8月公布的版本，直到5月5日，国务院更新清单，移除「台湾是中国的一部分」、「美国不支持台独」等用语，新增「基于台湾关系法、美中三公报和六项保证的长期『一个中国』政策」，引起各界瞩目。

5月26日，美国国务卿布林肯发表对中政策演说，他重申美国的「一个中国」政策，反对任何片面改变现状的作为，不支持台湾独立，期盼透过和平方式解决两岸问题。

于是两天后，国务院再度更新事实清单，加入「美国不支持台独」、「期待以和平方式解决两岸问题」等。

5月5日版的一中政策段落，直接阐述「美国有长期的、基于台湾关系法、美中三联合公报与六项保证的『一个中国』政策」，最新版本则在这段话前面加上了一句「美国对台政策维持数十年、跨越多个政府均保持一致」。

后面接着继续描述，「我们反对两岸任一方片面改变现状的任何作法；我们不支持台湾独立；我们期望透过和平方式解决两岸问题」。

国民党表示，从拜登总统先前有关防卫台湾的发言引发关注后表示「政策没有改变」，到国务院的官网内容更动，看不出来美方真要改变目前对中及对台政策，台湾各界似乎不用急于解读美方的相关作法。

国民党指出，诚如目前在美国访问的主席朱立伦所言，拜登政府的两岸政策，基本上是延续美国长期以来的立场，最重要的我们还是要靠自己的努力。

国民党大陆事务部前主任左正东认为，美国这次放回「不支持台湾独立」字样，是为了避免误会。他说，当5月5日国务院拿掉「台湾是中国的一部分」和「不支持台湾独立」字样时，当时有美国智库专家猜测这是为了避免误会。但这两句的意义大不相同。如果说「台湾是中国的一部分」会让人误解美国认为「台湾是中华人民共和国的一部分」，因此需要拿掉这一句。那么，拿掉「不支持台独」则会让人误解美国打算支持台湾独立，反而会增加误会。因此，现在放回来同样是避免误会。

另外他认为，这是拜登政府平衡式外交的展现。他说，美国的战略模糊本意就是要同时吓阻北京对台动武和台湾寻求独立，拜登最近访问亚洲时，既然「意外」的突出支持台湾的想法，就必须强调「不支持台独」，以维持在两岸间的平衡，也避免美国卷入与中国大陆间的战争。

民进党立委王定宇则表示，美台关系现况描述的更改中，移除「台湾属于中国一部分」，这才是重中之重，把「台湾属于中国一部分」的字样移除，中国侵略台湾就不是内战，而是国际事务，而且移除后，台湾参与国际组织名正言顺。

至于其他的反复变化，有的是为了和缓中国无理跳脚，有的是为了让外交进程可以更和缓顺畅，都可以理解。