联合国人权高专巴切莱特访问中国新疆后被要求辞职

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联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特(Michelle Bachelet)关于新疆侵犯人权的言论促使维权人士和中国专家要求她从联合国职位下台。

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据美国之音署名阿西姆·卡什加里安今天报道称，上周六，在巴切莱特说她鼓励中国政府审查新疆的“所有反恐和去极端化政策”以确保它们完全符合国际人权标准后，总部位于华盛顿的维吾尔组织“维吾尔运动”主任罗珊·阿巴斯（Rushan Abbas）要求她辞职。

该报道称，巴切莱特对她说，“在新疆维吾尔自治区，我对反恐和去极端化措施的实施及其广泛应用提出了质疑和担忧，特别是它们对维吾尔人和其他以穆斯林为主的少数民族权利的影响。” 根据阿巴斯的说法，巴切莱特通过采用北京关于“反恐和去极端化”的说法并试图将中国对维吾尔人的种族灭绝合法化，“嘲弄”了联合国人权办公室。

“就像我自己已退休医生姐姐古丽仙·阿巴斯(Gulshan Abbas)一样，她坚持学习医学，因为用她的话说，这是‘帮助人们应对疼痛的一种具体方法，也是一种有助于改善健康的方法。”阿巴斯的姐姐古丽仙·阿巴斯是一名退休医生。今年年满 60 岁。在2018阿巴斯在华盛顿特区哈德逊研究所作为中国新疆拘留营的一个小组发表演讲后不久，她的姐姐古丽仙在新疆首府乌鲁木齐被捕，后来以恐怖主义罪名被判处 20 年徒刑。

阿巴斯说，她对巴切莱特访华抱有积极期待，认为作为联合国人权事务负责人和前政治犯，巴切莱特会为新疆侵犯人权的受害者辩护。作为 1970 年代中期智利社会主义青年的年轻活动家，巴切莱特与她的母亲一起被监禁并关押在酷刑中心。她的父亲在 1974 年遭受酷刑后去世。她曾担任智利总统，然后于 2018 年 9 月被任命为联合国人权事务高级专员。

上个月，与北京进行了近四年的讨论并要求“不受限制地进入”新疆，联合国人权事务高级专员办事处（OHCHR）宣布，高级专员米歇尔·巴切莱特及其团队将对中国包括乌鲁木齐市和喀什进行为期六天，从 5 月 23 日至 28 日,的“正式访问”。

纽约大学法学教授、中国法律专家孔杰荣（Jerome Cohen）在推特上表示，巴切莱特“应该辞职或被免去联合国高级专员的职务”。孔杰荣说，“至少作为留任的代价，她应该被迫最终发布一份关于新疆的诚实报告，”孔杰荣在推特上写道。 “她以一种可悲的企图扭转局面，破坏了人权事业。”

去年 9 月，巴切莱特表示，她的办公室正在敲定一份关于新疆“严重侵犯人权”指控的报告。联合国人权事务高级专员办事处发言人丽兹·索塞尔（Liz Throssell）表示，与人权高专办的所有报告一样，一旦定稿，该报告将在发布前与中国当局分享，以征求事实意见。“这份报告需要根据我们在访问中的互动和观察进行更新，” 索塞尔在一封电子邮件中告诉美国之音。索塞尔表示，巴切莱特对中国的访问“并非旨在进行调查，这需要不受限制的访问”。

上周六，美国国务卿安东尼·布林肯发表声明称，美国“仍然关注”巴切莱特及其团队的访问以及北京“限制和操纵她访问的努力”。

中国外交部发言人赵立坚指责美方对新疆问题“视而不见，充耳不闻”。赵立坚周一在北京举行的新闻发布会上说：“美方对已经被揭穿无数次的虚假说法进行了重新洗牌，企图抹黑和攻击中国。”

周一，英国和德国对中国政府没有为巴切莱特提供“不受限制地进入新疆”表示担忧，并敦促高级专员尽快发布宣布的新疆局势报告。

美国之音说，巴切莱特在中国举行的新闻发布会上选择了一个特定的短语，也被一些专家视为“采用中国宣传”，巴切莱特使用了北京常用的“职业教育培训中心”，而不是拘禁营。

在联合国人权事务负责人访华的第二天，BBC 发布了一份关于新疆警方档案泄露的报道，以及中国高级官员关于中国称之为“职业教育培训中心”或简称 VECT 的集中营的秘密讲话

据美国之音，根据总部设在慕尼黑的世界维吾尔代表大会主席多尔昆伊萨的说法，高级专员“通过为中国粉饰其在新疆的暴行罪行提供合法性，彻底辜负了维吾尔社区”。“无视维吾尔人权组织的请求，高级专员无法进行适当的调查访问，因此弊大于利，”伊萨告诉美国之音。 “在我们看来，高级专员完全破坏了她的办公室履行其职责并要求中国为其人权暴行负责的信誉。”

该报道原文链接：https://www.voachinese.com/a/un-rights-chief-asked-to-resign-after-visit-to-china-s-uyghur-region/6600720.html