防市民维园悼六四 港警称一人不约而同至亦可能犯法 评论斥制「白色恐怖」

香港/六四纪念

一向用作举行六四烛光悼念活动的维园足球场，不是维修中，便是已租出，总之是悼念无门。2022年6月3日

今年是《港区国安法》生效后第二个「六四事件」周年纪念，市民到维园悼念的自由进一步收窄，警方由去年反对团体在维园举行烛光悼念晚会之后，今年更表明，即使是个人自发到维园悼念，若有其他人在同时同地基于同样目的做同样事情，亦可能触犯参与非法集会罪。法律界人士相信，法庭未必裁定相关人士罪成，但警方可以采取行动，市民须考虑；有电台节目主持人和政党人士批评警方在制造「白色恐怖」，令市民不敢公开悼念「六四」。

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一向举办六四烛光悼念晚会的支联会已在警方动用国安法后解散，其他民主派组织亦在接受传媒访问时表明，今年不会组织悼念晚会，警方亦表明，截至昨(2日)天，未收到明日有任何举行公众集会通知，但港岛总区高级警司（行动）廖珈奇昨日召开记者会，声称留意到近日有人透过不同途径，宣传及鼓动他人6月4日到铜锣湾维园一带参与未经批准集结，呼吁市民切勿以身试法。

廖珈奇未有提供具体的鼓动内容，本台记者亦未能在网上找到相关信息，另外一名日本驻港记者亦有同样经历，商业电台节目主持人杨乐笙今(3日)早亦在节目中表示，他经常上网，但亦看不见鼓动别人明晚到维园一带悼念的信息，但他强调，不相信警方说谎。

廖珈奇指出，不论是一人或多于一人，有共同目的做同样事情，不论是否在维园，都属于公众集会，须按《公安条例》向警方申请不反对通知书，否则即属未经批准集结，呼吁市民不要参与、宣传或公布任何有关活动，一经定罪，最高可判监5年。他续称，法庭案例显示，一些并非身处现场，但透过任何媒介或途径宣传或鼓吹他人参与非法集结，都会构成犯罪行为，呼吁市民切勿挑战法律底线，警方在6月4日当天会调派适当人手，有需要时会果断执法。

警方：家中一人点烛不犯法

记者于是提出不同假设以了解在什么情况下可能会触犯「明知而参与未经批准集结罪」，当被问及个人自发前往铜锣湾一带燃点蜡烛悼念是否违法时，廖珈奇只是表示，行街、食饭、看电影无问题，但其他情况，包括穿黑衣等，廖都说要看情况，目前难以一概而论，只有被问及一人在家中或露台燃点蜡烛会否违法时，他较为肯定地说：「我睇唔到有违法」。

根据警方的说法，一般的「追星」活动，若未经批准均可能犯法，但著名流行乐队Mirror主音歌手月前生日庆祝活动在铜锣湾举行，警方未有采取拘捕行动，甚至是多人聚集，亦没有发出触犯违反社交距离的限聚令的传票。

警方言论引起热议，有叩应节目主持人质疑，按警方说法，悼念「六四」不属违法，为何在公众地方自发悼念却可能干犯法律。不少法律界人士指出，执法

存在灰色地带，为免麻烦，市民当晚要小心考虑是否前往维园。当中，身分尤如特首顾问的行政会议成员兼资深大律师汤家骅表示，即使纯属个人行为，没有共识或组织，但若刚巧有其他人做同样事情，「最终法庭未必判你有罪」，但若市民继续冒险进行妆上号召有可能犯法的事，若因此招惹到警方的调查或检控，那便「与人无尤」。同理，若在事后响应团体号召而把有可能犯法的照片上载社交平台，亦可能有自招嫌疑的麻烦。

本土派政党社民连的前主席吴文远则发出批评，指警方在记者会上的响应相当含糊，是在制造白色恐怖，而在没有明确执法指引的情况下，容易变成人治，否则难以解释为何在相同地方为某个歌手庆祝生日是合法，但已进行几十年的悼念活动却变成违法。

网上社交媒体显示，有区议员继续在当天派蜡烛，「天安门母亲运动」则呼吁市民把「六四」悼念活动拍照放上社交平台。