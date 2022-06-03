香港警方警告不要举行天安门周年纪念集会

中国/香港/六四

香港警方周四警告说，在6月4日举行的任何纪念天安门镇压的集会都是非法的，尤其是在香港的维多利亚公园，1989年以来，这里曾经是每年烛光晚会的举办地。至于在私人阳台上点蜡烛是否违法，香港总警司说，没有看到禁止这种做法的法律。过去两年，许多香港人在没有其他选择的情况下都这样纪念六四。

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据法新社报道称，在中国大陆的书籍和媒体中，对1989年镇压事件的任何提及都是禁忌，1989年6月，当时中国政府派遣军队和坦克对付和平的民主示威者。但香港是一个享有半自治权的中国领土，在两年前还是一个例外，当时北京在2019年的大规模民主抗议活动后实施了国家安全法以压制异议。

据香港总警司廖家基星期四说，香港居民去公园有被指控 "非法集会 "的风险，即使他们单独去公园。据香港总警司警告，"如果那里有其他人，而且你有一个共同的目标来表达不满，这就足以使你成为非法集会的成员，" 据香港总警司Liauw说，任何鼓励在维多利亚公园举行未经授权的集会的人，即使他们不在场，也会违反法律。

据香港总警司还提到，警方注意到社交媒体上关于周六在公园集会的呼吁，但没有提供进一步的细节。

自2020年安全法生效以来，天安门的任何记忆痕迹都在香港被系统地消除了。

香港联盟（支联会）是最大的天安门记忆保卫组织，也是维多利亚公园守夜活动的组织者，已被作为 "外国代理人 "起诉，罪名是煽动颠覆，涉嫌危害国家安全罪。去年9月，该组织的领导人被逮捕，他们的六四博物馆在警方突击检查后被关闭，数字记录在一夜之间被删除。

警方已经禁止了维园等其他守夜活动，并在2020年和2021年锁定了公园，理由是根据新冠病毒疫情防疫的规则而禁止集会。

香港总警司还表示，警方没有收到任何关于6月4日在公园举行集会的请求，但该维园地区将由警方监控。

至于在私人阳台上点蜡烛是否违法，香港总警司说，他没有看到禁止这种做法的法律。过去两年，许多香港人在没有其他选择的情况下都这样做了。