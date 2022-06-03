11岁幼女实名指控遭强奸甘肃曝不立案

中国/甘肃

甘肃一名12岁残障女孩在网上实名检举，自己去年遭3名男子强奸，报案后却不被立案。此事引发舆论质疑，联合调查组今天表示，公安已对3名犯罪嫌疑人批准逮补。

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据中央社署名张淑伶今天报道，甘肃未成年女遭强奸不立案，舆论质疑后嫌犯被捕。

该报道引述重庆日报报业集团旗下新媒体“上游新闻”消息，5月30日，一封检举信在网上传开。检举者自称是甘肃省临夏市一名12岁的残障女孩，2021年7月30日，她被3名男子强奸。随后，她及家人向当地警方报警，但当地警方认为没有犯罪事实发生，未予立案。这名女孩和她的家人开始了维权之路。今年过完农历年，办案警察说，警方已立案，3名男子抓了两个，另一人不构成犯罪，但罪名是“组织未成年人淫乱罪”而非“强奸幼女”。

据该报，到了4月1日，警方电话告知，案子移交到临夏市检察院，检察院告知刑警队，本案不构成犯罪，决定不予逮捕嫌疑人，办理了取保（保释）。

该报道称，今年5月30日，涉事女孩在网上发文，实名公开举报自己遭遇轮奸一事，并称“恳求相关部门领导对本案予以查办”。

由于舆论强烈质疑公安机关和司法体系，认为应该严查事实真相，甘肃临夏成立了联合调查组。临夏州联合调查组今天发布，5月31日，临夏市公安局已对涉嫌强奸犯罪的3名犯罪嫌疑人刑事拘留，6月3日，临夏市人民检察院批准逮捕。临夏州、市纪委监委成立调查组正在对相关责任人员进行调查。