国师曝痛揍马云秘辛！蚂蚁金脉吓坏习近平

中国/蚂蚁金服

中国知名经济学者李稻葵3日出席一场投资论坛，曝光蚂蚁集团IPO遭中南海拦下原因。李透露，蚂蚁集团上市前夕，被发现许多中国政府官员及亲属都牵涉其中，还涉及一些城市的党委书记人选，造成很大的政治影响，“真的吓到最高领导”。李稻葵被誉为国学大师。

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据自由时报今天报道说，中国经济学者李稻葵曝光，马云的蚂蚁集团IPO被喊停是因为复杂的金脉，吓到习近平。

星媒《联合早报》今天称，李稻葵昨天透过视讯出席“大华私人银行2H 2022投资论坛”，谈及蚂蚁集团等中国互联网监管问题，透露蚂蚁IPO之所以被叫停，是因为上市前夕，许多中国政府官员及亲属被发现涉入其中，造成了很大的政治影响。

李稻葵透露，有些城市的党委书记人选被指涉牵扯其中，这真的吓到最高层领导。不过，现在互联网公司对中国政治的影响已经“归零”，高层的担忧也打消了。李稻葵研判，中国对互联网科技企业的监管风暴已结束，未来政策的重点是恢复投资者信心，而这些公司的价值也会重新得到评估。

该报道原文链接：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3949680