六四屠杀幸存者现身说法 唐恺戳穿北京称没死人谎言

中国/六四

中国人民解放军在33年前的6月4日，枪杆子对准屠杀手无寸铁的学生和民众，血洗北京天安门广场，事后北京当局更声称没死人，而当年幸存者唐恺现身说法直接打脸。

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据中央社今天引述美国之音报道称，2018年12月以高龄91岁往生的袁木，六四民运期间他是中国国务院发言人，当时国际媒体争相报导，解放军持枪及坦克在天安门广场对付只凭血肉之躯抗衡的民众，袁木则告诉美国记者：“没有死一个人。”有报道称袁木本人目前与家人移民美国在美国享受退休生活，并发布打高尔夫球等照片。

美国之音（VOA）今天刊登专访唐恺的报导，还原当年他亲历的屠杀，虽已时隔33年仍是历历在目，戳穿袁木及时至今日，北京当局持续装没事且不愿面对，更无意替死者平反的谎言。

美国之音指出，唐恺做噩梦的场景里，不时浮现高速的坦克开进人群里随即疾驰U字型大转弯，接着悽惨的哀号此起彼落，触目所及到处都是“被轧烂的，脑浆啊，血啊、肠啊，一地都是，非常恐怖的景象”。

报道说，1989年6月3日晚，唐恺和其他示威学生守在人民英雄纪念碑基座的台阶，天安门广场灯全关了，只剩探照灯照着他们，突然间人民大会堂的几个大门处涌出解放军。唐恺回忆，部队兵分两路，一批包围他们，并趴在地上持枪对着广场上的学生，还有一批负责清场，凡是赶不走的，“我看到那个解放军‘砰’的一声就一梭子弹，那个人就趴在地上了”。

唐恺十分笃定告诉美国之音：“你说广场有没有死人？我相信肯定有死人，因为我看得很清楚。一梭子弹那个人就趴在地上，打了好几个人。”

美国之音指出，解放军血洗北京后接着就是全国大搜捕，唐恺回到广州老家避风头，之后怀着一丝侥幸返回深圳大学，不幸还是被逮了。

唐恺说，他的肋骨和小腹遭痛击眼冒金星瘫软而被塞进面包车里，来到梅林看守所，审讯的问他北京到底有没有开枪，唐恺如实以告，对方恍然大悟回复居然是真的，还叮嘱他绝对不能跟任何人转述那晚的审讯对话。

据该报道，多年后，唐恺从电视上看到，当年审讯他的那批人，原来都是深圳市的干部，“连他们都不知道北京到底有没有开枪，有没有死人。你看他们是不是一层层瞒骗。”

之后唐恺被移送专门关押重大政治犯的秦城监狱，比邻的狱囚包括四人帮的江青还有林彪的部下，以致他曾忐忑忖度，恐怕不是死刑也得无期徒刑了。

美国之音指出，没多久，因东欧发生一连串反对派推翻共产党政权的剧变，唐恺回忆，他们蹲苦牢的住宿条件和伙食不仅改善，暗示着要把他们发配新疆的领导也闭口不提了，9个月后，唐恺获释。

尽管如此，唐恺只是人离开秦城监狱，但国保（国内安全保卫）干员的监控仍亦步亦趋，2019年他在微信发文称，香港青年其实和八九年的学生一样，都是追求民主自由，根本就没有什么港独，国保随即来电关心他。

唐恺说，这些骚扰每月一、两次算少的，最多甚至4、5次，公安局就是很客气威胁他别添乱否则随时可以抓人，即因如此而导致夫妻失和，第一段婚姻就这样没了，“搞得很痛苦，非常压抑，说真的”。

美国之音指出，渐渐唐恺发觉在中国的风险益增，2019年9月跟家人来到美国并申请政治庇护，目前在亚马逊（Amazon）有份送货员的工作，日子虽然辛苦，但心情畅快。

唐恺说：“我来到美国才知道，没有了国保好舒服啊。我都没想到离开中国会那么愉快。哎呀， 我就后悔我离开得太晚了。”该报道称，如今33年过去，回首那段风起云涌的岁月，唐恺念念不忘的却是一件浮光掠影的小事，并十分感谢已辞世的父亲。

美国之音说，原来当年他在北京街头拾获解放军的子弹等带回广州，接获情报的广东省公安要他父母交出来。

唐恺说，父亲是军职的老共产党员，坚持绝对不能交，妈妈在后山把东西烧光才躲过公安的纠缠，否则肯定得判刑，虽然叛逆常跟父亲闹别扭，但这件事情之后很感谢父亲，“怎么说呢，就是人性战胜党性吧”。

中央社该报道原文链接：https://www.cna.com.tw/news/acn/202206040142.aspx

美国之音报道原文链接：https://www.voachinese.com/a/6600900.html