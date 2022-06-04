「六四」33周年 港维园封控范围扩大 难压民众悼念 至少一人被捕

六四33周年纪念/香港/维园

今天是「六四事件」33周年，曾是悼念烛光如海的维园，继续被港府以不同方式令持续了31年的烛光悼念晚会无法在全港最大的市内公园举行，而且警方及其他部门的封控场地时间比去年来得更早、范围亦更广，但市民继续以有形或无形的方式悼念，只是行动更个人化，然而仍有多人被阻、被带走或被捕。有市民质疑，港府不若明确禁止悼念，不要「寓禁于恐吓」。

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警方扬言个别人士不约而同到维园悼念可能触犯参与非法集结罪而被指制造白色恐怖后，港府仍觉不足，让康乐文化事务署于悼念日前一晚的深夜开始封闭维园，直至明(5日)零时30分，较去年早了大半天；而围封范围亦扩大了，除了足球场，篮球场、缓跑径及连接附近建筑物的天桥亦禁止市民进入。警方则加强戒备，自中午起已在铜锣湾加强部署，乘坐地铁抵达该区的民众，走出地面首先见到的，必然是警员；而在大型百货公司对出的东角道，一直在该处摆设的政党街站不见了，换上的，是警方的封锁线，而在封锁线内外，约30米长的街道上，站了过百名警员，至于记者则须在指定范围内进行采访。及至晚上接近8时的晚会一般开始时间，警方更突然把俨如禁区的行动区推展至维园出口的喷水池外，以致接壤铜锣湾闹区的行人路亦不许任何人停留，警方在推进时，一名年纪老迈的婆婆被催得气喘连连。

警方更借着怀疑有人煽动为借口，对路过的市民进行盘查或要求他们离开。记者所见，身上有黑色衣物者，几乎都逃不过，包括一名年轻摄影记者。又例如身穿黑衣黑裤、戴着黑色口罩以及背包上插着一把黄色雨伞的刘先生，手持白菊走不了多久，便被警员要求不要展示煽动性物品，刘先生不明所以，强调白花只是代表坚持自由的心，何来煽动！他其后可以走到维园入口，但前支联会常委赵恩来的「运气」则比他稍逊，赵下午携带花束到铜锣湾，便被警员截停搜身，其后更被警员带往港铁站，让他离开。赵恩来事后表示，警方指他的花有机会煽动他人参与非法集结，要求他离开铜锣湾，赵认为警方行动过于敏感。

截查令人怕 市民愤怨：「谁叫他们有枪！」

警方的截查行动对年轻人造成威吓，记者目睹一对年轻男女，只是上身穿黑衣，走过维园入口的喷水池，便被警员截查，当警员让他们离开后，记者上前了解警员的截查原因时，二人拒绝透露，匆匆离开。「天安门母亲运动」成员在维园附近亮起电子悼念灯，随即被警员驱赶。

另外有人刻意低调悼念，包括身穿颜色鲜艳亡服到来悼念的七十多岁戴姓夫妇、穿上黑色运动衣围着维园跑步的前香港教育专业人员协会总干事冯家强，

以及坐在封锁区外围的长椅上的陈先生，他们均未被叫停。身穿全身黑衣、每年均有参加悼念活动的陈先生，过去两年已被警员截查12次，其中一次是去年六四纪念日，他今晚改为乖乖坐在椅上默哀，未有警员上前截查或要求他离开。虽然如此，他仍然对警方的行动大感不满，反讽地让警方不如直接禁止悼念，不要靠含混不清的说法来恐吓市民，他不无感慨地说：「无法啦，佢地有枪，恶晒！」

配戴「悼念六四」字眼口罩人士被捕 警指煽惑

结果，只有一些个别人士的行动成功令人进行悼念，包括放置黑咭粉笔在地上让人写悼词、画上当年一人挡坦克车图像的电子蜡烛放在电话亭内任人取用、亮着手机灯光走在维园外、挂着不同形式电子灯在区内走动等等，不一而足。

不过，如此悼念的人数，明显比去年少，且更藏着掖着；而像去年一群人在8时齐齐高举亮起手机灯的情况，今年不再复见。即使如此，仍有至少一人被捕。被捕的是本土派政党社会民主连线(社民连)成员刘山青，他身穿印有「被自杀」的维权人士李旺阳头像的上衣，并戴上写有「悼念六四」字眼的口罩，走近维园足球场时，便被警方带到一旁截查，据悉警方以「煽惑他人参与未经批准集结」罪将他拘捕，至午夜前仍被扣查。

另外，社民连主席陈宝莹和另外两名成员戴上划有交叉的口罩冲往维园时，被警方截查，期间一度引起混乱。当中，成员余炜彬由警车带离现场，之后获放行。其次，一名身穿黑衣、配戴黄色口罩的婆婆，在东角道亮起手机灯时被警员带到截查区，其后登上警车离开，未知有否被捕。 香港过去夫中国境内惟一可自由悼念六四事件的地方，但在《港区国安法》生效后，警方去年以疫情为由反对集会进行，时任支联会人士和市民被禁止到维园悼念；当过去31年主办六四悼念烛光晚会的支联会被迫解散后，警方今年没有收到团体申请他会，因而无法发出「不反对通知书」，但仍以个别人士不约而同到铜锣湾维园悼念可能被指参与非法集会来呼吁市民不要「以身试法」，被指制造白色恐怖，让人不敢到维园悼念。