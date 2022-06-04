六四33周年全球纪念会：对抗中共赢回天安门广场

六四33周年

中央社报道：香港维园6月4日晚再也没有烛光，但世人没有忘记六四。八九学运领袖王丹呼吁对抗中共，强调六四历史伤痛与学生付出不应被遗忘；旅美中国民运人士王军涛表示，每天也在想怎样把天安门广场赢回来。

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王丹、王军涛在会中作以上表示：“2022年六四33周年全球联网纪念活动”4日晚上透过网路视讯举行，以“坚持六四精神 推动宪政民主”为主题。

德国人权牧师库纳（Roland Kuhne）作开场发言点起蜡烛，表示除了悼念六四死难者外，还要用蜡烛来照亮香港的民主以及为被捕的前支联会副主席邹幸彤、前支联会主席李卓人、香港壹传媒创办人黎智英等人，还有不向中共低头的台湾人而点亮。

王丹表示，六四镇压是对民主自由普世价值的最严重挑战，伤天害理的政权存在，是对人类良知与正义的嘲讽；对和平自由的威胁。

他说，“人血不是水，不能白白流淌”，历史的伤痛，不应被谎言和冷血的权力掩盖，学生的付出不应被遗忘 ，这也是每个有良知的中国人应具备的道德底线。所以必须发扬八九民运精神，对抗共产政权，“当年死难者的亡灵是我们继续前进的动力”。

王丹表示，希望能够在美国建立六四纪念馆，并在六四35周年开馆，因为这是历史责任，也是对失去生命的同学及民众一个交待。

中国民主党全国委员会主席王军涛表示，每年六四都百感交集，感到十分悲痛，一直在想“怎样把天安门广场赢回来”。他强调，纪念六四的最好方法是行动，把失去的赢回来。

穿着“勿忘六四大屠杀”上衣的中国民主运动海外联席会议主席魏京生表示，虽然很多中国人民不敢说真话，但相信老中年的百姓都对中共有负面想法。最近发生的铁链女事件、清零政策、经济下滑等，中国社会正酝酿着更大的反抗运动，海外人士应配合与中国国内人民共同反抗。

台湾驻德国代表谢志伟指出，每一个人都有回家的权利与自由，这两年台湾除面对新冠病毒外，还面对中国病毒。

他说，疫苗及药物可对付新冠病毒，但只有追求自由民主，平反六四，才能对付中国病毒。他相信“公平正义往往会迟，但总会到来”；悼念是一天，平反六四对抗中国霸权，令每天都是六四。

德国籍欧洲议会议员包瑞翰（Reinhard Bütikofer）表示，今年香港没有六四纪念活动，显示中国要打压人民的勇气及决心，打压所有人的反抗意志。呼吁世人应站在一起共同努力维护普世价值。