六四33周年，美国务卿布林肯发声明：将持续追究中共暴行

六四

六四屠杀33周年前夕，美国国务卿布林肯发表声明表示，美国不会忘记33年前在天安门广场遭中共军队血腥镇压的受害者们，美国向这些勇者们致敬。美国会持续追究中共的暴行与侵犯人权的行为。

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布林肯在声明中称六四镇压是“残暴攻击”。

布林肯说，1989年的天安门广场有着成千上万支持和平示威者诉求民主、问责、自由与法治，持续50天的示威活动因中华人民共和国的残忍施暴在6月4日戛然而止；至今无数人身陷囹圄，死亡人数犹未知。

布林肯表示，如今，为民主和自由奋战的行动依然在香港持续着，中华人民共和国和香港当局意图抹煞这段历史记忆，禁止港人为纪念天安门广场大屠杀而举行守夜活动。

布林肯表示，“我们要对中国人民和那些继续挺身反抗不公并寻求自由的人说，我们不会忘记六四”

布林肯表示，针对中国对包含香港、新疆和西藏等地实施的暴行和侵犯人权作为，美国会持续大声疾呼和推动究责；对于中国人民和那些持续为对抗不公和寻求自由的人们，他说：“我们每年都向那些为人权与基本自由挺身而出的人表达敬意并纪念他们。”

另据《美国之音》报道：在六四33周年到来的时刻，美国国会两党领袖纷纷发表声明纪念在那场和平追求自由民主运动的所有牺牲者，并对仍坚持六四精神的人给予支持。国会众议院议长佩洛西说，“33年前，勇敢的中国示威者以现代史上最伟大的政治勇气之一激励了全世界，他们在天安门广场上捍卫他们的权利和自由。”

她说：“今天，那孤独一人站在一排坦克面前毫不退缩的影像，仍烙印在所有热爱民主的人们的记忆中”，“当我们纪念那些学生、工人，和普通百姓和平抵抗中国共产党压制政权的勇气之时，让我们再次誓言让他们心中燃烧的自由之火生生不息。”