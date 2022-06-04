六四33周年：台湾外交部简体字发文促中国网友翻墙找真相

台湾/中国/六四

六四天安门事件33周年，外交部透过脸书粉专以简体字撰写“致中国人民”信件，提到中国民众可用VPN（虚拟私人网络）翻墙搜寻事件，找看看在自己的国家，有什么讯息被隐藏，又是谁在刻意隐藏。

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据中央社署名游凯翔今天报道称，台湾外交部6月4日上午在官方脸书粉丝团“外交部 Ministry of Foreign Affairs，ROC（Taiwan）”上，以简体字撰写“致中国人民”信件，文中提到33年前的今天，追求自由民主的声音聚集北京天安门广场，但一夕之间突然静音，世代记忆就此断裂。

台湾外交部提到，相信中国民众多少都有感受到，每年到了这一天，有很多事情不能说、不能讲、不能写，甚至不能查。

台湾外交部向中国网友喊话，既然都用VPN（虚拟私人网络）翻墙看到外交部脸书这段文字，不妨搜寻一下“六四天安门”，找看看在自己的国家，有什么讯息被隐藏，又是谁在刻意隐藏。

据中央社说，台湾外交部最后强调，期盼未来有一天，中国民众不会再有牺牲个人、成全政党的事情发生，也希望自由民主与人权，“能够成为我们和你们的共通语言”。