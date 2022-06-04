台媒：北戴河会议不寻常或已提前上演

中国/北戴河

据台媒报道称，中共今年的北戴河会议似乎有些不寻常，因为各种政治耳语与传闻未曾间断，不论这些讯息的真伪，至少直接反应中共党内权力斗争的一些实际与现象，如今离二十大只剩几个月的时间，但是习近平与党内势力的政治博弈已经提前上演。

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上报发表署名张宇韶报道分析文章称，北戴河会议不寻常，中共权斗已经提前上演。

张宇韶为台湾韬略策进学会副理事长。他指出，北戴河会议实情的状况外界无从得知，因为随着不同历史发展阶段与领导者的政治需要，他在中共政治运作的功能也有所不同。多数中国研究专家同意，所谓“北戴河办公”虽不若毛泽东文革前的建制性质，或不具备改革开放后赵紫阳、江泽民时期的“异地决策”意义，但是在每年的中央委员会议以及两会中间，北戴河会议仍扮演政治排版定调、讨论政府工作报告执行状况的功能。 如果遇到全国党代表大会召开的当年，因为牵动权力布局与人事安排，中共党内各派系针对中央委员、政治委员甚至常委名单进行第一轮的交手，其重要性不言而喻。

据该报道，就在北戴河会前，各派势力地盘争夺战正在展开，5月28日中共国家市场监督管理总局局长张工空降天津市，代理于死在任上的市长廖国勋。而外界一再怀疑，廖国勋是“被自杀”。由于两人被归类不同派系，有观察家直称是江派夺下习派地盘。

廖曾经在贵州担任省常委，先后与栗战书、赵克志两位省委书记共事，在浙江任省常委与组织部长时，顶头上司就是夏宝龙，因此早期被视为“之江新军”的嫡系人马。另一方面，张工曾任北京市副市长，但在习派大将蔡奇任北京市委书记掌权后，被调至中国总工会副主席这个不重要的冷衙门坐板凳，直到2020年才任国家监管局长掌实权。原因很简单，张工背后就是江泽民系统。 在今年4月27日，廖国勋被官方宣布“因突发疾病经抢救无效”死亡，但各种死亡细节、时间及病因等则资讯都欠缺，因此引发各界疑虑，由于日前才传出检监调查他与医疗检测的利益输送关系，以致网上传言他是“畏罪自杀”或“被自杀”。

该报文章称，此外，根据港媒报导，北京的港澳事务高层官员的人事将陆续变动，包括中央驻港联络办公室。国务院港澳办副主任张晓明调任全国政协副秘书长一职应该是第一波的异动。 讽刺的是，张晓明经历了从“正职变副职”，然后再从“副职变闲职”的过程。多数观察家认为，全国政协副秘书长的职位是可有可无的“闲职”也是一个容易被“弹出去”的位子；但也有人认为将他挪出位子，除了要放夏宝龙人马进来，也可能意味他将更上一层楼。

因为张在香港问题的立场非常强硬，根本就是标准的“拥习路线”。最著名的就是 2014年9月11日，他在回答北京是否允许泛民主派人士担任香港行政长官时，他竟然表示：“让你活着就足以显示国家的文明和包容。”张晓明在香港问题上累积的政治资本，是否成为他在二十大更上层楼，犹待观察。

据张宇韶称，另一个观察的指标是上海解封。在6月1日零时民众可以自由外出，基本的大众交通运行也都在即日起开始运作，同时原本以浦东浦西为界对切、黄浦江两岸的陆桥隧道也都恢复畅通。不过虽然基本解封，但仍有许多场所未开放，如博物馆、电影院和健身房，同时因为物流短暂时间还没全面恢复，也还有许多餐厅无法立即正常营业。

据该文说，外界好奇，在李克强近日频繁出手，尤其是近日其所召开的十万干部“全国稳住经济大盘电视电话会议”，引发外界各种想像。上海等解封究竟意味习近平在压力下寻求妥协，或是仿效毛泽东“引蛇出洞”的套路，在未来北戴河会议上大致会有解答。

上报该原文链接：https://www.upmedia.mg/news_info.php?Type=2&SerialNo=146114