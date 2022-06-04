布林肯指控中国试图抹除天安门的记忆

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美国国务卿布林肯周五说，中国正试图通过阻止在天安门镇压33周年之际在香港举行纪念性的守夜活动来抹除人们的记忆。

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据法新社今天报道称，美国指控中国试图消除天安门的记忆。1989年6月4日，中国共产党政权派出士兵和坦克，在北京著名的广场上残酷镇压和平的民主示威者。六四这个话题在中国大陆仍然是禁忌。

据美国国务卿布林肯在一份声明中向 "勇敢的 "抗议者表示敬意，布林肯说他们的行动和大屠杀一样，不会被遗忘。

布林肯说："今天，争取民主和自由的斗争继续在香港引起共鸣，每年纪念天安门大屠杀的守夜活动被中国当局（PRC）和香港当局禁止，当局试图消除对那一天的记忆。

法新社说，香港警方周五关闭了维多利亚公园的大部分区域。香港此前多年曾在那里举行烛光守夜活动，直到2019年。香港这个前英国殖民地的现当局早些时候曾警告说，从周五晚上到周日凌晨，这个标志性场所的大部分集会空间将被禁止使用。

而过去，香港是唯一允许纪念和悼念1989年六四事件受害者的中国领土。

但在2020年和2021年，香港当局已经以针对冠状病毒的卫生防疫措施的名义禁止了纪念六四守夜活动。

美国国务卿布林肯称，"我们将继续揭露中华人民共和国（PRC）的暴行和侵犯人权的行为，包括在香港、新疆和西藏，并要求问责。"