广西东兴通告震慑称偷渡导致疫情可判死

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与越南接壤的广西边境城市东兴周四（2日）发出通告，严厉打击疫情期间的走私及偷渡行为，其中表明确诊者偷越边境，或组织确诊者偷渡，危害公共安全的，最高可判处死刑，即日起执行。据星岛日报称，此举引发网民议论，当地官方微信公众号已删除相关通告。

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东兴市由广西防城港市代管，受疫情影响，该市2月底起长期处于封控状态，累计报告本土感染500多宗。上月底，随着疫情缓和，东兴市才逐步解封，转入常态化疫情防控。

据星岛日报称，防城港市纪委监委、公安局等9个单位及东兴海关缉私分局，周四发布通告称，当前走私、偷渡等违反疫情防控规定的犯罪行为，给全市人民的生命财产安全和经济社会发展带来极大危害。为有效阻断疫情输入，决定实行“十个一律”给予最严厉的打击。

通告的第六项明确，“凡是新冠肺炎确诊者、病原携带者走私、偷越国（边）境，或明知新冠肺炎确诊患者、病原携带者仍予以组织、运送偷越国（边）境，情节严重，危害公共安全的，或者事后确诊为新冠肺炎患者、病原携带者的，一律按照以其他危险方法危害公共安全罪或妨害传染病防治罪与其他罪名数罪并罚，最高判处死刑，并处罚金或没收财产”。

据该报道，有关通告引起热议，有网民质疑死刑的标准，地方是否有权如此量刑，但也有网民赞成重罚。

该报道原文链接：https://std.stheadline.com/realtime/article/1842952/%E5%8D%B3%E6%99%82-%E4%B8%AD%E5%9C%8B-%E5%BB%A3%E8%A5%BF%E9%82%8A%E5%A2%83%E5%9F%8E%E5%B8%82%E7%99%BC%E9%80%9A%E5%91%8A%E5%81%B7%E6%B8%A1%E9%87%80%E7%96%AB%E5%8F%AF%E5%88%A4%E6%AD%BB%E6%83%B9%E8%AD%B0-%E5%AE%98%E6%96%B9%E5%B7%B2%E5%88%AA%E9%99%A4%E9%80%9A%E5%91%8A