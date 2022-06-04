爱沙尼亚一女性为中国从事间谍活动而被判刑

间谍

爱沙尼亚国家电台ERR报道：该国地方法院对一名爱沙尼亚妇女代表中华人民共和国（PRC）从事间谍活动，判处八年零六个月监禁。

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爱沙尼亚哈尔朱县（Harju ）县一级法院周五裁定 42 岁的穆措（ Gerli Mutso） 犯有两项危害国家罪，以及一项与毒品有关的罪行，并命令她归还她在间谍活动中获得的非法所得 21,607.52 欧元。 ，以及额外支付 2,649 欧元的费用。

据报道：Mutso 与另一名爱沙尼亚公民 Tarmo Kouts 合作，此人是一名海洋科学家，（与前国防军同名负责人没有任何关系），并于 2021 年 3 月为中国从事间谍活动被判处三年徒刑——他随后被假释。

穆措被判犯有针对爱沙尼亚共和国的阴谋、参与和支持针对爱沙尼亚共和国的情报活动以及非法处理少量毒品的罪名。法院选择将 Mutso 的刑期几乎翻倍，从四年零六个月的监禁到八年零六个月的监禁，以及与毒品指控有关的六个月，同时执行，认为该刑期符合Mutso 的罪行——这些行为的持续时间和蓄意性质，而且仅在执法部门的干预下才结束，因此无法将其认定为随机或偶然事件。

被告可以在 15 天内向二级塔林巡回法院上诉。