美国华人启动六四屠杀33周年各项纪念活动

六四

5月30日，是美国阵亡将士纪念日，也是美国华人每年纪念六四屠杀各项活动正式启动的日子。这一天，一群华人来到旧金山中国城花园角广场，清洗矗立在广场上的“中国民主女神像”，这一行动，标志着全美各地华人纪念六四33周年活动正式开始。

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今年美西华人六四纪念活动包括：6月3日晚间在旧金山花园角广场民主女神像前举行悼念六四英灵的烛光晚会；6月5日在洛杉矶自由雕塑公园举办六四纪念集会，同时举行著名雕塑家陈维明塑造的《中共病毒》雕像二世落成仪式。陈维明以长满新冠病毒毒株的习近平头像为原型塑造的《中共病毒》雕像一世，去年遭中共特务焚毁，作案者已有多人被捕，一人投案。纪念活动的组织者表示，今年我们不仅要为中国人民的自由而吶喊，而且要追责中共制造病毒危害全世界的罪行。

在纽约，从5月29日到6月4日：每日在法拉盛图书馆前举行六四图片展；6月3日华人将前往中国驻纽约总领馆前集会抗议中共暴政，当晚在中国总领馆门口举行烛光纪念晚会。6月4日下午在法拉盛举行集会游行，晚上在纽约时代广场举行茉莉花行动。六四期间，纽约华人还将举办网络直播的六四33周年座谈会。

在美国首都华盛顿，6月3日下午，“六四大屠杀纪念馆特展”开幕，晚上在华盛顿民主女神像前举行烛光悼念活动，6月4日下午在中国驻美大使馆门口举行纪念集会。

今年六四，美国中文网刊《光传媒》，将举行以“纪念六四，推动中国宪政民主”为主题的全球联网视频大会，各国知名的中国民运人士、关注中国民运的知名学者将在视频大会上发言。