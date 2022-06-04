老二斗老大风险高！日媒以刘少奇为鉴似替李捏汗

中国/新冠病毒/经济/权力斗争

2022年2月20日，中国国家主席习近平在北京举行的2022年冬奥会闭幕式上挥手致意。一个月后的3月28日，上海封城，现在，北京也面临着大规模封控的危险。

自由时报引述日媒称，中国总理李克强与中国最高领导人习近平近期被爆出“斗权”，日本记者指出，中国媒体低调报道李克强 5 月召开“稳住经济大盘”会议，认为中共中央宣传部明显有下达指示。日报记者还将李克强的处境与“危险先例”时任国家主席刘少奇比拟，强调权力之争仍会持续进行。

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新头壳newtalk署名曾品洁报道指老二斗老大风险高！ 李克强反习近平“清零”高呼重振经济，日媒称看看刘少奇的悲惨下场。该报称，中国总理李克强与国家主席习近平被爆“不和”，引起外界关注。

该报称，《日经亚洲评论》资深记者中泽克二（Katsuji Nakazawa）2 日刊文，他提到李克强在会议中表示，中国经济出现严重萎靡，因为年轻人和农民工的失业率持续飙升，并告诉地方政府，遇到财政困难不要指望中央政府协助，需自行解决。中泽克二说，有中国官僚私下称，李克强以更严重的话语形容当前经济状况，该日本记者认为若中国经济如同李克强所称，比疫情爆发初期还严峻，那么就代表经济成长持续为负值。

有中国私营媒体透露，李克强主持的这场会议规模相当大，甚至有 10 万人与会。不过中国机关报《人民日报》、国家级媒体《央视》等官媒将这篇报导刊登在头版第五条。对此，中泽克二直言：“很明显，中国共产党宣传部门发出了强烈指示，避免高调报导这次会议。”

也有中国网友质疑，这次会议出席阵容是高规格，包括国务院副总理韩正、孙春兰、胡春华、刘鹤，国务委员魏凤和、王勇、肖捷、赵克志，会议通知也下达至各省、市、县，如此庞大规模通常会被视为媒体焦点进行报导，不过后来相关的留言都遭中国当局删除。

中泽克二表示，若李克强真的企图要经济重建，那么有一个“危险先例”，而那位人物（刘少奇）纠正当时的领导人毛泽东）后，成为“被批斗”的对象。

中国 1962 年召开一场秘密会议，讨论时任领导人毛泽东的大跃进运动，此政策摧毁农村经济，造成大饥荒，据各方估计约有 1500 万至 5500 万中国人死亡。后来时任国家主席刘少奇推动经济重建，但毛泽东 1966 到 1976 年透过文化大革命，又重新夺回权力。执政党将刘少奇列为首要批斗目标，除了将他踢出党外，还视其为叛徒，以严刑相逼致死。

报道称，美国加州大学圣地牙哥分校政治经济学助理教授史宗瀚（Victor Shih）表示，从李克强近期的行动中，可以看到刘少奇的影子。他进一步说明：“如以史为鉴，习可能会将李克强这种不同风格视为对其权力的威胁并寻求消除它，从而给中国的政策制定带来更大不确定性。”

《日经亚洲评论》记者中泽克二则是认为：“在这个阶段，很难描绘出中国经济的乐观景象。既然经济政策无果，那么硬币的另一面——权力之争——就会继续。”

该报道原文链接：https://newtalk.tw/news/view/2022-06-03/764851