胡锡进昨分享德国车出轨今贵州动车撞泥石流遭指乌鸦嘴

中国/媒体

中国D2809次旅客列车今（4）日行经月寨隧道口时，因遭遇突发性土石流，中后段两节车厢出轨，列车失控冲上月台，险些颠覆。目前已传出列车司机不幸身亡，另有8名人员受伤。《环球时报》前总编辑胡锡进昨天于微博上分享德国南部列车脱轨事件，不料中国今日也发生类似事故。有网友指出胡每次幸灾乐祸外国，分分钟就现世报，要求他闭嘴；也有网友整理出他过去“一语成谶”的案例，讽刺他的嘴能封神了。

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据新头壳newtalk署名林彦铭今天报道称，胡锡进遭轰“乌鸦嘴”！昨幸灾乐祸德火车出轨，今贵州动车撞土石流。胡锡进也火速发文回击称：“我的上一个微博就在下面，其中哪句话显示我对德国撞车事故幸灾乐祸了？我看你用‘现世报’来说发生在贵州的动车事故倒是真的在幸灾乐祸”，他更直言：“小人说的就是你这种人”。

胡锡进4日于微博上指出，今天贵州“和谐号”出轨是中国动车自2011年温州7.23事故以来最严重的事故了，他表示才刚发生了自己昨天甫分享的德国火车脱轨事件，天灾人祸在世界各地纠缠着我们，平平安安这么简单的事情，到了足够大的范围内就变得十分脆弱。

据该报道，有位暱称“混球时报副主编”的网友于他贴文下方批评，称“老胡嘴真的牛批，每次幸灾乐祸外国，分分钟就现世报，求求你闭嘴吧”。此外，另有网友整理出胡过去“一语成谶”的事蹟，包括嘲笑台湾火车出轨，没几天兰州也出现同样的事；指责台湾瓦斯气爆炸街，结果沈阳也炸街；笑台湾楼塌，没几天无锡高架倒；嘲笑德国水灾，三天时间河南就受灾。

该报道原文链接：https://newtalk.tw/news/view/2022-06-04/765429