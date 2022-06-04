警监严密：天安门母亲成员今赴公墓祭拜亲人

中国/六四/天安门母亲

今天是六四事件33周年，“天安门母亲”5名成员早上在重重警力监视下，赴北京万安公墓祭拜在六四事件遇难的亲人。他们强调，向中共当局提出的“真相、赔偿、问责”三项要求没有改变。

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据中央社今天报道称，重重警力监视下，天安门母亲成员赴公墓祭拜亲人。该报道引据自由亚洲电台（RFA）消息，“天安门母亲”5名成员在警方的特别安排下，4日早上到北京万安公墓纪念逝者。现场数十名便衣员警带着照相机和摄影机拍摄。

“天安门母亲”成员张先玲、黄雪芬、尤维洁等5人，代表8名遇难者，由公安专车送到万安公墓。9时30分许，祭奠活动由天安门母亲发言人尤维洁主持，段昌其致悼词。

悼词称，“今天是‘六四’惨案33周年的纪念日，我们聚集在万安公墓的墓园里，纪念在‘六四’惨案中遇难的亲人，他们是：袁力、段昌隆、杨明湖、杨燕声、郝致京、王卫平、郭春珉、王楠。”悼念词写道，“1989年6月3日深夜至4日的凌晨，政府动用野战军，使用机枪、坦克屠杀和平示威的学生和市民……33年过去了，我们已将悲痛深埋心底，化成了抗争的力量，为你们和‘六四’冤死的英灵讨还公道”。

“天安门母亲”85岁高龄的成员张先玲表示，整个祭奠仪式和往年一样，约30分钟，但是公安便衣人员明显多于去年。“今天在墓地的便衣人员非常多，我们祭奠现场可能就有20多人，加上周边的可能就有50人左右。墓地的外边戒备森严，汽车停了很多。”

张先玲说，33年过去了，天安门母亲群体提出的“真相、赔偿、问责”三项要求没有改变，但是政府始终采取回避的方式。张先玲说，“六四是他们（中共）心里的一个结，他知道这是欠下的血债，是要有报应的，是要说清楚的，在光天化日之下杀老百姓，这在共和国历史上没有过，虽然各种运动整死人，害死人也有，但是光天化日之下在首都开枪，打一些反贪污、反腐败的百姓和学生，这恐怕是头一次，也希望是最后一次。”

中央社说，33年前，张先玲的儿子王楠在天安门西侧南长街南口被射杀，年仅19岁。数十年来，难属们每年都会向当局发出公开信，要求交代六四真相，追究屠城责任。