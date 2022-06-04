香港与中国：六四之日遭噤声

中国/六四

今天是6月4日，任何在中国以及北京举行纪念血腥的天安门广场镇压周年活动都受到严格监控，法新社说，周六，中国当局在通往天安门广场的街道上安装了面部识别设备。警方部署了大量人员，并进行更为彻底的身份检查。香港周五晚上，维多利亚公园的大部分地区被关闭，周六早上，许多警察在该地区巡逻。在中国以外，一些国家计划在星期六举行守夜活动。大赦国际正在协调其中的20项活动，"要求正义并声援香港"。

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法新社今天发自北京的消息说，天安门纪念日在中国和香港均被噤声。

在过去的33年里，北京一直在尽最大努力将天安门从集体记忆中抹去。历史教科书中没有提及。关于六四的在线讨论被系统地审查。1989年6月4日，共产党政权派出坦克和军队镇压了占领标志性的天安门广场数周的和平示威者，当时的示威是要求政治改革和结束系统性腐败。

对六四运动的镇压导致数百人死亡，根据一些估计，超过一千人。

周六，中国当局在通往天安门广场的街道上安装了面部识别设备。警方部署了大量人员，并进行更为彻底的身份检查。

法新社说，在中国，谈论1989年的事件一直是一个禁忌。香港是一个例外，直到2020年，北京在2019年大规模民主抗议活动之后，对这个半自治地区实施了严厉的国家安全法，旨在扼杀异议。从那时起，香港地方当局一直在努力消除所有关于天安门的记忆痕迹。

香港警方警告说，参与 "未经授权的集会 "可被判处最高5年的监禁。这一警告尤其适用于维多利亚公园，过去每逢6月4日，那里的烛光守夜活动曾经聚集了数万人。

周五晚上，维多利亚公园的大部分地区被关闭，周六早上，许多警察在该地区巡逻。

法新社记者指出，在附近繁忙的铜锣湾购物区，一名用打火机将土豆刻成蜡烛形状的表演者周五晚上被十几名警察扣留。警方随后表示，他们已经以 "在公共场所扰乱秩序 "的罪名逮捕了一名31岁的妇女。

在2020年和2021年，香港当局已经以新冠病毒疫情防疫的名义禁止了这些守夜活动。去年，组织这些活动的香港支联会被解散，香港六四博物馆关闭，支联会领导人被捕。

据该报道，而香港人能够记住天安门的最后方式之一，即每年的天主教弥撒，今年也被取消了，同样是因为担心被起诉。

公开纪念六四天安门现在只在海外合法。流亡的持不同政见者在美国建立了自己的博物馆。而活动人士正计划在台湾复活 "耻辱之柱"，这是最近在香港被揭穿的雕塑之一。

在中国被封锁的推特上，美国国务卿布林肯向33年前 "在天安门广场和平地要求民主 "的 "勇敢的抗议者 "表示敬意。据布林肯写道："尽管纪念碑被拆除，而且有人试图抹去历史，但我们通过促进对人权的尊重来纪念他们。

法新社说，在中国以外，一些国家计划在星期六举行守夜活动。大赦国际正在协调其中的20项活动，"要求正义并声援香港"。