中国单日新增染疫数又升 封控话题未了

新冠病毒/中国

中国官方今天通报，新增本土病例88例（含确诊与无症状感染）。北京丰台区因仍出现社会面病例，延长提级防控措施时间；辽宁与内蒙古疫情持续升温。

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据中央社今天引述中国国家卫生健康委员会官网上午公布，4日零时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠病毒确诊病例56例。当中，本土病例33例，以北京病例有16例最多，接续是内蒙古11例，上海则有6例；境外移入则有23例。

当天通报无症状感染者106例，境外移入51例、本土病例55例。单日新增本土无症状感染者以辽宁有25例最多，其次是上海16例，内蒙古7例，北京则有3例。

上海昨新增本土染疫22例，当日社会面没有发现感染者、无新增本土死亡。上海本轮疫情累计死亡588例；据财新网统计，上海的无症状感染者占90.74%。

该报道称，北京新增本土染疫19例。当地丰台区昨天深夜发布通告，延长提级防控措施，包含严格居家办公与临时交通管控，延长解除时间到6月9日上午6时。而北京房山区的封控、管控区全部解除。

辽宁新增本土染疫25例，均为丹东市报告病例，本轮疫情与4月出现的疫情不同源。当地政府昨天表示，丹东本轮疫情呈现多点、散发、链短的特点，符合抵边口岸城市疫情特点，并指出要尽快建构步行10分钟“采样圈”，落实人员每周2检、重点人员时检等要求。内蒙古当地也出现疫情，为因应疫情，当地二连浩特市全市进入静默状态。