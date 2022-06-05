中国发布防疫“九不准”禁擅延管控

新冠病毒/中国/封控

中国国家卫健委疾控局副局长雷正龙今天宣布，卫健委要求各地坚决做到防疫“九不准”，包括不准随意延长中高风险区及封控区的管控时间，不准对符合条件离校返乡的高校生采取隔离等措施。

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据中央社今天引述中国官方消息报道称，中国防封控过头，发布防疫“九不准”禁擅延管控。

中国国家卫健委疾控局副局长雷正龙今天称，中国国家卫健委要求各地，更加高效统筹“疫情防控”和“经济社会”发展，在防疫方面坚决防止“简单化”、“一刀切”和“层层加码”等现象。

中国为执行“动态清零”防疫政策，在各地采取严厉的封城、封小区、封村等措施，但已对经济发展造成严重损害。而中国国家卫健委此时发布“九不准”措施，被认为是扭转过当封控的指令，颇受瞩目，但能否奏效尚待观察。

至于“九不准”内容，央视新闻报导，雷正龙在记者会上指出，包括：不准随意将限制出行的范围，由中、高风险地区扩大到其他地区；不准对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施；不准随意延长中、高风险地区及封控区、管控区的管控时间。

根据官方要求，不准随意扩大采隔离、管控措施的风险人员范围；不准随意延长风险人员的隔离和健康监测时间；不准随意以疫情防控为由，拒绝为急危重症和需要规律性诊疗等患者提供医疗服务。不准对符合条件离校返乡的高校学生采取隔离等措施；不准随意设置防疫检查点，限制符合条件的客、货车司乘人员通行；不准随意关闭低风险地区保障正常生产、生活的场所。