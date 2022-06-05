中国在南太平洋外交或有波涛将来预警

中国/南太平洋岛国

中国外交在南太平洋岛国踢铁板，有分析指出，中国这次外交规模是太平洋岛国前所未见，澳大利亚、新西兰都未这么做过；虽然未获安全协议认可不是中国在太平洋的终结，但可预见更多外交波涛恐掀起。

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据中央社今天引述消息报道称，中国外交南太平洋失利，分析称更多外交波涛将来。报道引述南华早报（SCMP）5日消息说，北京没有获得其所期待的区域安全协议认可，但这不是中国在太平洋的终结。部分太平洋岛国对于被卷入大国政治抱持谨慎态度，他们却也一边在寻求降低与前殖民大国关联的道路。

中国外交部长王毅在5月26日至6月4日期间出访南太平洋岛国，这个区域向来被视作“外交死水”。中国高阶官员的出访使太平洋岛国资源丰富、具备战略意义等价值浮现在地缘政治地图上。

中国释出的安全协议未获10个太平洋岛国外交部长认可，但却激起美国、澳洲、新西兰等传统太平洋国家的关注。太平洋岛国拒绝被卷入地缘政治游戏，但是可能愿意透过与包括中国在内的更多国家接触，以寻求降低其与前殖民大国的关系。

澳洲国立大学（Australian National University）克劳福德公共政策学院太平洋研究员伊瓦拉图（Henry Ivarature）接受访问表示，中国未能达成一项地区协定，但那只会加强其提出一个“更可口”建议的决心，“中国做了澳洲、新西兰从未做过的事，太平洋地区可以期待来自中国、澳洲、新西兰甚至美国的更多外交浪涛”。

该报道称，太平洋岛国一直由欧洲、美国和日本等殖民列强与澳洲、新西兰等地区大国统治，直到1960年代开始始接续独立。

中国聊城大学 （Liaocheng University）太平洋岛国研究中心首席研究员于镭指出，太平洋岛屿也在寻求前殖民国家外的关系多元化，好以扩大经济。若与更多国家接触，将意味其与前殖民大国间关系更趋于平衡，以健康的方式加剧竞争也能促进太平洋岛屿地方经济。据于镭指出，太平洋岛国地区14个国家代表14票，由于台湾议题，中国在外交上需要他们的支持，经济合作潜力也很巨大，这些岛屿控制着超过3000万平方公里专属经济区。