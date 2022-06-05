中国神舟14与天宫对接 3宇航员进入太空站

中国/神舟14/天宫站

中国三名宇航员周日抵达 "天宫"，这是北京在轨道上建造的一个宇航站，将被开启常规住用。将这三名宇航员升空的神舟14号飞船由长征2F火箭推动，于当地时间今天上午10点44分（北京时间2点44分）从西北部戈壁滩的酒泉发射中心起飞。中国国家电视台CCTV播出了发射的现场图像。

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据法新社说，中国中央电视台说，经过大约 "七个小时的飞行"，航天器首次与空间站对接。然后在北京时间晚上8点50分左右（北京时间12点50分），根据负责载人航天的航天局（CMSA）的说法，这三名宇航员进入空间站的主舱。

与4月中旬返回的神舟13号任务的前一组人员一样，这三名宇航员，包括一名女性，预计将在空间站停留约6个月。

中国空间站被命名为天宫，但对外也称用英文缩写3字母CSS，应该在今年年底前全面投入使用。

宇航员包括43岁的刘洋，她从2012年就是第一位进入太空的中国女性。陪同她的是音译为陈东（43岁）和音译为蔡旭哲（46岁）。

神舟14号机组的主要挑战是接收和安装两个新的实验室模块，它们将与空间站对接。

据专门研究中国太空计划的Go Taikonauts.com的分析师音译为陈岚说："在成功对接这些模块后，宇航员将必须使用机械臂抓住它们，解开它们，将它们旋转90度并将它们对接到另一个空间站港口。而这些关键的程序必须与地球上的工程师协调进行。

据陈岚称，"中国以前从未进行过如此复杂的操作，这只在和平号和国际空间站上进行过这样的对接。陈岚说："这将是对宇航员和太空设备的一次真正考验。

一旦这些实验室模块安装完毕，该站的整体结构将有其最终的T形外观。届时，中国空间站的规模将与前苏联和平号空间站相似。其寿命预计至少为10年，可能为15年。

神舟14号机组人员还将进行太空行走，进行一系列的实验并维护天宫空间站。在太空逗留结束时，在返回地球之前，神舟14号的三名宇航员将与未来神舟15号任务的三名同事在轨道上呆几天。

据美国哈佛大学史密森天体物理学中心的天文学家乔纳森-麦克道尔告诉法新社，"随着神舟14号升空，中国载人航天进入了一个新阶段"，中国并"开始常规占驻空间站"。他说，“换句话说，从现在开始，目标是一直有中国宇航员常驻太空。”

由于美国禁止美国国家航空航天局与北京合作，中国被排除在国际空间站之外，因此被推动建立自己的空间站。几十年来，中国一直在为其太空计划投资数十亿欧元。

中国在2003年将其第一位宇航员送入太空。从那时起，中国取得了一些显著的成就，特别是在最近几年。2019年初，中国在月球的背面降落了一个航天器，这是世界第一次在月亮另一面登陆。2020年，航天器带回了月球样品。中国并最终确定了名为北斗的卫星导航系统，成为美国GPS的竞争对手。

2021年，中国在火星上投射了一个小型机器人，并计划在2030年前将人送上月球。

法新社引述中国载人航天计划的总设计师周建平在3月说，从长远来看，中国也计划提供太空旅游。