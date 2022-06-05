中国神舟14升空 载3宇航员进入空间站

中国/神舟14/天宫站

中国今天向正在建设的中国空间站发送了三名新的宇航员，他们将在天上停留6个月，并负责对空间站进行重大扩建。中国神舟14号飞船由长征2F火箭提供动力，于当地时间上午10点44分（北京时间2点44分）从西北部戈壁滩的酒泉发射中心升空。 这三名宇航员中，包括一名女性，他们将接替神舟十三号发射升空载送的机组人员，他们在空间站曾停留半年后于四月中旬返回地球。

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据法新社今天引述中国官方消息说，中国太空空间站的中文名称为 "天宫"，英文缩写为CSS，应该在今年年底前全面运行。

据中国央视新闻说，神舟14号机组的主要挑战将是接收和安装两个实验室模块，这两个模块将与空间站对接。它们计划于7月和10月相继从地球发射。一旦这最后两个模块安装完毕，天宫站将重要扩大，实现其最终的T形空间站。

届时，它的规模将与前苏联的和平号空间站相似。它的使用寿命至少应该是10年。

神舟14号机组包括43岁的音译为刘洋，她已于2012年升空，是第一位进入太空的中国女性。机组指挥官是陈东（43岁），以及蔡旭哲（46岁），他为他的首次太空飞行准备了12年。

这次任务的一个新特点是，两个中国太空人将首次在天宫的轨道上相互交接。而在此次升空任务结束时，在返回地球之前，神舟14号的三名宇航员将与未来神舟15号任务的三名同事在空间站共度数日。

中国太空站从现在起应该常规住人使用。

法新社说，几十年来，中国一直在为其空间计划投资数十亿欧元。中国在2003年将第一位宇航员送入太空。从那时起，中国取得了一些了不起的成就，特别是在最近几年。中国在2019年初在月球的背面降落了一个航天器，被称为世界第一。2021年，中国在火星上成功降落了一个小型机器人。中国还计划在2030年前将多名宇航员送上月球。