中国空军拦截澳大利亚南海侦察机 喷铝箔干扰丝 澳斥危险

中国/澳大利亚

澳大利亚周日指责中国空军5月26日在南中国海上空危及其一架军事侦察机。澳大利亚国防部长理查德-马尔斯批评说，一架中国战斗机鲁莽地拦截了一架澳大利亚P-8侦察机，在突然飞越澳机之前非常接近并发射了带光信号弹，以及喷射铝箔干扰丝。澳机发动机卷吸进了部分铝箔。

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据法新社今天报道称，澳大利亚指责中国空军的危险拦截行为。据澳大利亚国防部长理查德-马尔斯说，一架中国战斗机鲁莽地拦截了一架澳大利亚P-8侦察机，在突然飞过它之前非常靠近并发射了带光信号弹。

该国防部长称，"当时中国飞机投出一堆含有小块铝的铝箔干扰丝，其中一些被P-8飞机的发动机吸进了，"马尔斯先生告诉媒体说，"显然，这是非常危险的。"

该事件中没有人受伤。澳大利亚飞机得以返回基地。澳大利亚国防部长说，堪培拉已经向北京表达了关切。

法新社说，澳大利亚军队在南中国海执行监视任务并不罕见，北京认为南中国海几乎完全属于中国。澳大利亚、美国及其盟国认为，亚洲与世界其他地区之间的大部分贸易都经过该海域，该海域属于国际水域，因此对航行开放。

据澳大利亚总理说，澳大利亚的行为 "符合国际法，并行使了在国际水域和空域自由航行和飞越的权利"。

三个月前，澳大利亚已经指责中国军队在澳大利亚北部使用军用激光器对准澳大利亚一架飞机。澳大利亚政府称这是一种危险的 "恐吓行为"。

法新社说，而在周三，加拿大军方也指责中国空军在亚洲的国际空域危及加拿大几架飞机，加拿大称当时正在执行联合国针对朝鲜的制裁监督任务飞行。