“六四”翌日北京称解禁

中国/北京/解禁

在中国首都2200万居民经历了一个月的遏制禁封的恐惧后，北京市周日宣布取消许多新冠病毒疫情的防疫限制，多种解禁从明天星期一开始落实。但官方称，仍然有两个区继续保持限制措施，北京今天报告有19例新冠阳性病例。目前尚且不知道北京解禁是否逐步实现。

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据法新社今天自北京报道称，北京说取消了疫情限制。北京在4月底面临着新冠病毒疫情反弹，报告有1900个阳性病例，这对于实行严格的清零政策的中国来说是一个高数字。

为了遏制疫情，北京的学校、非必要的商店和公共场所在5月初关闭，而餐馆只允许出售外卖食品。居民们几乎每天都要接受测试，并被鼓励在家工作。

在最近几天疫情报告有所缓和之后，市政府宣布北京人从周一开始可以逐步返回工作岗位，并在6月13日重新开放学校。

从明天周一开始，餐馆将能够再次迎接顾客，公共交通将正常运行。但是，乘客必须出示少于72小时的新冠病毒测试报告。

据北京官方表示，首都的两个区仍将保持限制，该市周日报告了19例阳性病例。

法新社说，中国继续采用清零卫生战略，包括一旦出现几个病例就实施隔离和禁封。该政策避免了许多人因新冠肺炎病毒而死亡，但对企业造成了沉重打击，特别是自中国的经济首都上海在4月被封锁以来。经过两个月艰苦的禁封，上海2500万居民中的大多数人在星期三又能自由行动了。

然而，在发现有人被感染后，数十万人不得不重新封禁在家。官方媒体和当局对上海控疫成功多唱赞歌。但4月初对上海的全面遏制使当地的活动陷入瘫痪，反过来也破坏了中国的经济增长。

据法新社说，中国经济放缓正在危及北京当局5.5%左右的增长目标，今年是政治敏感的年份，习近平应该在秋天再次当选为中国共产党（CCP）的领导人。