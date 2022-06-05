六四33：引发对当年天安门广场领袖李禄理股奇才关注

中国/美国/六四/李禄

曾是1989年六四天安门民运学生领袖李禄受到巴菲特青睐，虽无缘成为接班人，其创办的避险基金-喜马拉雅资本持仓状况曝光。自由时报今天引述消息称，根据最新提交给美国证券交易委员会（SEC）13F文件显示，除“清零”中企拼多多持股外，2022年第1季帐面6档持股全数美股，有美国银行、苹果、Meta、谷歌母公司Alphabet、美光等，总持仓规模23.8亿美元。

广告 继续浏览后续

据自由时报今天报道称，李禄生于1966年4月6日中国文化大革命开始那年，9个月大时父亲被下放到煤矿坑接受再教育，母被送到劳改营。他是1989年六四民运学生领袖之一，后来被中国通缉逃往法国，又转到美国哥伦比亚大学念书，取得经济、法律和企管硕士三个学位。

据该报道，李禄之所以受到股神巴菲特青睐相当戏剧性，1993年李禄聆听巴菲特在哥伦比亚大学的演说后，开始尝试投资，1997年创立避险基金喜马拉雅（Himalaya capital）。还帮忙引介中国比亚迪汽车给巴菲特，巴菲特于 2008年斥资18亿港元购入比亚迪 10%股份，获得12亿美元（约台币352亿元）回报。

自由时报说，2010年，李禄陪同巴菲特出席比亚迪汽车公司在深圳举办的活动，成为首次被通缉的学运领袖公开回到中国土地。李禄所掌握的喜马拉雅资本持仓项目备受中国投资人器重，也曾在中国清华大学演讲投资策略，中概股是持股名单之一。

不过，因为习近平整肃中企，李录2021年第四季砍光拼多多持股，根据提交给美国SEC资料，2021年第三季拼多多持股还有36万3165股，第四季就直接“清零”。不仅如此，李禄去年也大幅减持资比亚迪。根据港交所资料，李禄旗下喜马拉雅资本在去年7月初连续减持，累计套现24.4亿港元，比亚迪H股持股比由7.03%降至6%。

自由时报的报道称，至于最新曝光的持股状况，喜马拉雅资本提报给SEC的资料显示，去年第四季及今年第一季持股名单没变，持股股数也没有变化，分别是美国银行、苹果、Meta、谷歌母公司Alphabet、美光及股神巴菲特（Warren Buffet）的波克夏（Berkshire Hathaway）等6档。最近2季唯一变化是市值，因为美股回档，喜马拉雅资本总持股市值由去年第4季26.65亿美元，降至23.8亿美元，帐上损失不轻。

自由时报该报道原文链接：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3950165