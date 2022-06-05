对抗通货膨胀 美考虑取消部分对中国加征关税

部分取消加征关税

美国商务部长雷蒙多5日接受有线电视新闻网（CNN）访问时表示，为对抗当前的高通货膨胀，拜登总统已要求其团队研究取消部分对中国加征的关税这一选项。

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这些关税是前总统特朗普（Donald Trump）执政期间实施的。当被问及拜登政府是否正考虑取消对中国的这些关税以缓解通货膨胀时，雷蒙多（Gina Raimondo）告诉CNN：“我们正对此进行研究。事实上，总统已要求我们分析这件事，我们也正在进行中，而他必须为此做出决定。”

她说，有些产品，如居家用品、自行车等，取消这些产品的关税是有道理的。她补充道，政府已决定保留对钢铁和铝制品征收的部分关税，以保护美国工人和美国钢铁产业。

雷蒙多同意半导体短缺问题可能持续到2024年。她说，这个问题有一个解决方案，就是国会尽快通过“晶片美国制造法案”（CHIPS for America Act）。这项法案旨在强化美国半导体产业，让美国对中国更具有竞争力。她说：“我不明白他们为什么要拖延。”

另外，雷蒙多不认为拜登政府1年前推出的1.9兆美元“美国救援计划”（American Rescue Plan）纾困方案导致高通货膨胀，她说，尽管存在通货膨胀，但美国经济复兴依然强劲。