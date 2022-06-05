美国游说成功：英国调查中资公司收购芯片工厂

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去年一家中资公司在英国收购了一家名不见经传的芯片工厂。华尔街日报报道称，在华盛顿方面明确表示反对这笔收购后，英国启动了一项调查，可能会取消这笔交易。中国驻英国大使馆的一位发言人说，商业活动不应该受到美国的这种干预，美国违反了国际贸易规则。

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据华尔街日报署名Stu Woo与Yang Jie报道说，英国调查中资公司收购芯片工厂的幕后，是美国游说英国三思。

去年一家中资公司在英国收购了一家名不见经传的名叫Nexperia芯片工厂。在华盛顿方面明确表示反对这笔收购后，英国启动了一项调查，可能会取消这笔交易。英国工厂位于威尔士的Nexperia芯片工厂，被收购后是总部位于中国浙江的闻泰科技的荷兰子公司。

消息说，上周，英国商务大臣夸西·夸腾(Kwasi Kwarteng)启动了对这笔交易的国家安全审查。去年7月，一家中国芯片制造商的荷兰子公司收购了威尔士的一家半导体工厂。据知情人士透露，美国驻英国大使馆的一名外交官最近几周在幕后对英国官员说，如果该工厂重新回到英国人手中，可能有助于英国成为生产电动汽车关键芯片的中心。

这些知情人士说，这位外交官没有要求英国官员撤销这一交易，但明确表示美国更希望他们这样做。英国的此次审查是该国最近行使的新权力引发的首批重大调查之一，这些新权力允许以国家安全为由对外国收购进行调查，甚至可以追溯调查。

据该报道，美国在英国的这一外交努力的目标是Newport Wafer Fab，这是一家位于威尔士一座港口城市的工厂。该工厂处于半导体供应链的中间位置，其业务是将晶棒制成晶圆片；晶圆最终将被切割成芯片。此前，该工厂曾面临财务困难，并欠下当地政府的债务，去年7月，该工厂的少数股东Nexperia行使了一项选择权，以约8,000万美元收购了该工厂的全部股权。

据华尔街日报报道说，Nexperia是闻泰科技股份有限公司的荷兰子公司，闻泰科技总部位于中国浙江省，靠近上海。据一位接近该公司的人士说，该公司是华为、三星电子等消费电子巨头的代工企业。闻泰科技与中国政府有关联。根据研究中国工业数据的公司Datenna的数据，闻泰科技约22%的所有权可以追溯到中国政府实体或国有企业。该公司官网发文称，中国国务院总理李克强专程到闻泰科技昆明智能制造产业园调研，对闻泰科技可持续发展和全球化布局表示赞许。