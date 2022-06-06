中国服务业经济活动继续萎缩

中国经济

中国今年的GDP增长目标为5.5%。照片摄于2020年4月17日

在新冠清零限制的影响下，中国服务业的业绩在5月份继续萎缩，但萎缩幅度低于4月份。 由研究公司Markit计算并由财新传媒集团发布的5月份采购经理人经济指数（PMI）为41.4，而上个月为36.2。

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这是自2020年2月以来该指数的第二大收缩，当时新冠疫情使中国陷入瘫痪。

5月份还标志着服务行业的活动连续第三个月下降。数字高于50表示活动扩张，低于50表示收缩。 接受金融信息机构彭博社调查的分析师曾预计会有下降，但会更温和（46）。

为了解释新的销售下降，接受调查的公司企业继续提到，新冠疫情限制对客户数量和需求的影响。

法新社指出，中国继续奉行严格的新冠清零战略，从4月初到6月初限制了整个大都市上海的经济运作。作为中国的经济首都，一个主要的货物入境口岸和生产中心的瘫痪，对长三角地区的活动和服务产生了严重的影响。

在中国全国范围内也是如此，一些服务业，如运输、旅游和餐饮业的运营，已经放缓。结果就是企业的经营活动有所下降，并继续削减其劳动力。然而，5月份服务业的12个月信心水平有所上升，预计一旦目前的疫情得到控制，将出现强劲复苏。

这种情况似乎正在发生，最近几天，上海和北京的许多限制都被取消了。

财新公布汇总了服务业和制造业活动的综合指数，在5月份仍然处于负值，但从4月份的37.2上升到42.2。 这也是2020年2月以来的第二低水平。

上周三，财新就曾预计说5月份制造业活动进一步萎缩，PMI指数为48.1，4月份为46。

尽管最近几周中国政府发布了一系列公告，但大多数专家怀疑北京今年将实现其5.5%的GDP增长目标。