中国经济学家呼吁“把台积电抢到手里”

中国/台湾/台积电

近年全球闹芯片荒，被誉为台湾“护国神山”的台积电在国际的地位越来越重要，甚至成为美中竞争的热议焦点。近日中国知名经济学家陈文玲竟称务必“收复台湾”，把原本属于中国的台积电抢到中国手里，避免落入美国手中。

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据自由时报今天报道称，中国知名经济学家陈文玲日前宣称一定要统一台湾，将台积电揽在中国手里。该报道综合中媒消息，目前担任中国智库“国际经济交流中心”总经济师的陈文玲，上周一（5/30）出席中国人民大学重阳金融研究院主办的“中美论坛”时，针对美中当前关系发表看法。首先她便引述美国前国务卿基辛格（Henry Kissinger）上月在瑞士达佛斯（Davos）世界经济论坛上的发言，称美中应避免直接对抗，双方若能缓和敌对关系，确实对全球和平具重要性。

陈文玲接着宣称，自己虽认同基辛格的观点，但美国政客可不会将这些“谏言”听进耳里，“因此中国面临的是失去理智、失去方向的政客和所谓的美国战略家在制定对华政策，所以我们现在不能有幻想，我们要丢掉幻想，准备斗争！”

据该报道，陈文玲呼吁中共政府，“既要做好短期应对，更要做好长期针对美国遏制打压中国的战略准备”。谈到另一项美中竞争焦点即台海议题时，陈文玲扬言“在美国西方像制裁俄罗斯一样对中国进行毁灭式制裁的情况下，我们一定要收复台湾，特别是进行产业链、供应链重构方面，一定要将台积电这本来属于中国的企业抢到中国手里。台积电正加快向美国转移，要在美国建立6个厂，我们绝对不能让它转移的目标全部实现”。

据该报道，另外针对乌俄战争，在中国官方频否认对俄伸援之际，陈文玲竟要北京“公开地、合理地；尽一切可能地对俄罗斯进行支援，例如中俄联合空演等等；还可以在贸易方面做得更多一些，使中俄通过‘一带一路’和普京提出的欧亚大联盟对接，形成中国的战略纵深带、丝绸之路经济带、能源安全带，以作为今后一个重大的安全屏障。”

自由时报该报道原文链接：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3951184