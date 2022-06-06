中国网红直播冰激凌酷似坦克 封网激发年轻人挖找六四坦克真相

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1989年6月5日，一名后来以 "坦克人 "在世界闻名的男子在天安门广场六四屠杀后阻挡了一列人民解放军的装甲坦克车队。 美联社摄影师怀德纳(Jeff Widener)摄影

上周五晚上9点左右，中国被称为“口红大王”的电商主播李佳琦正在直播间宣传一款冰淇淋产品，用它摆出了一辆坦克的造型，几乎在一瞬间，这场直播就被下线了。

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据华尔街日报署名Wenxin Fan今天报道称，李佳琦直播宣传冰淇淋产品时无意间引发粉丝探究六四事件。

上周五，中国最具影响力的网红之一在推广一款冰淇淋产品时踩到了政治地雷。在此过程中，这位网红引发了一波有关1989年中国政府镇压天安门广场抗议者的好奇心；他拥有大量粉丝，但这些粉丝年龄还太小，不记得当年的这一事件。

究其原因：被称为“口红大王”的电商主播李佳琦的营销创意，与中国警惕性极高的互联网审查机构一触即发的反应发生了碰撞。

上周五晚上9点左右，李佳琦正在直播间宣传联合利华(Unilever)生产的英国品牌冰淇淋Viennetta。他和另一位主持人展示了一款分层冰淇淋，这款产品两侧装饰着圆形饼干，顶上放着一根看起来像巧克力棒的东西。几乎在一瞬间，这场直播就被下线了。

对一些观众来说，直播被掐的原因显而易见。当时这款甜品的造型就像一辆坦克，这是1989年6月4日中国军方杀害民主抗议者的敏感象征物之一；杀害抗议者事件发生后，一名不知名男子在北京长安街上只身阻挡坦克前进的标志性照片让坦克这一象征物更加深入人心。中国的审查机构经常于6月4日前后在中国互联网上删除与坦克有关的图片。

李佳琦的粉丝多达1.7亿，其中很多人是1989年后出生的，谈论购物远远多于讨论政治，对于这些粉丝来说，他的直播停播令人费解。

一个名为Margaret的微博用户表示，卖零食能说错什么？她填写的出生年份是1992年，与李佳琦同一年出生。

据华尔街日报说，1989年6月5日，美联社摄影师怀德纳(Jeff Widener)在天安门广场捕捉到了一名男子只身阻挡坦克前进的画面。这名男子被后人昵称为“坦克人”，而这张照片也成为了20世纪最具代表性的照片之一。25年过去了，怀德纳近日在香港接受《华尔街日报》专访，为我们追述了这张照片以外的故事。

发生33年后，天安门广场事件在中国仍然是最隐秘的政治禁忌。由于年轻一代在成长过程中不知晓相关信息，这场事件的大部分细节已经开始从公众的记忆中淡化，包括在首都市中心用坦克对付平民。

李佳琦的直播中断后，粉丝们最开始的猜测主要是，他可能是因为偷税漏税受到了惩罚。中国的明星和网红常因偷税漏税而栽跟头。不过渐渐地，坦克之说开始受到关注。好奇的粉丝称，他们开始挖掘事实，一些人写道，他们从家人那里了解到坦克是一个敏感话题。一些人指出，在中国的教科书中找不到答案。教科书通常把1989年的抗议活动作为政治动荡中的一个小插曲一带而过，称平息抗议活动是为了国家的利益。

李佳琦的一些粉丝偶然发现了中央政府网站上发布的一份1989年的文件，文件称该事件是一场暴乱，导致许多战士死亡，粉丝还在网上发布了相关链接。许多人在帖子的结尾表示了对共产党的支持。

一些粉丝抱怨说，在发布了挖掘到的有关天安门事件的信息后，他们的微博账户被封。

尽管中国的审查制度相当严格，但对六四抗议者被杀事件的提及偶尔会躲过审查。2007年，一位名叫陈云飞的持不同政见的商人在他所在城市的一家报纸上发布了一则一句话的广告，表达对六四遇难者父母支持。当时这家报社负责该版面的年轻工作人员不了解这句话的意思。大约10年后，一群活动人士自制了一种白酒，酒名表达了六四主题，并配有坦克图形。在这两起案件中，相关活动人士都被逮捕并被判处了数年监禁。

据该报道，在网上发评论的人士中，几乎没有人认为李佳琦展示的冰淇淋是有意影射天安门广场事件。这位营销明星最初因为在销售口红方面取得巨大成功而声名鹊起，他与1,600家企业有合作关系，在销售国内品牌产品时有时会走爱国主义路线。

但在中国，即使是不小心提到天安门事件也会招致惩罚。上个月，因民族主义内容而走红的中国博主赛雷在他发起的一个攻击美国有线电视新闻网(CNN)商业策略的节目中简短地播放了包括带有知名的“坦克人”图片的新闻片段，之后他的微博账户被封。

华尔街日报说，一名微博用户似乎认为李佳琦直播被封杀的可能性很有意思，因为他这一代人并不清楚中国这一非常敏感的历史事件。这名用户写道，那些不知情的人会受到惩罚，因为他们连该回避什么都不知道。那么政府到底想不想让公众知道呢？

华尔街日报该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E6%9D%8E%E4%BD%B3%E7%90%A6%E7%9B%B4%E6%92%AD%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E5%86%B0%E6%B7%87%E6%B7%8B%E4%BA%A7%E5%93%81%E6%97%B6%E6%97%A0%E6%84%8F%E9%97%B4%E5%BC%95%E5%8F%91%E7%B2%89%E4%B8%9D%E6%8E%A2%E7%A9%B6%E5%85%AD%E5%9B%9B%E4%BA%8B%E4%BB%B6-11654507510