华日指中共双轨并行：坚持习近平清零又支持李克强修复经济

中国/新冠病毒疫情

在实施了代价高昂的防疫封控后，中国正试图刺激经济反弹，在这种情况下，最高领导层采用了一种双轨并行的方式：一方面坚持国家主席习近平的严格防控疫情立场，另一方面由领导层的二号人物总理李克强来承担修复经济的工作。

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据华尔街日报署名Lingling Wei今天报道称，在中共试图融合高层传递的不同信息之际，习近平的严格防控疫情立场令李克强重振经济的任务复杂化。

按照中国的政治传统，通常是由总理主持经济工作，但在过去十年的大部分时间里，这种权力分工已被颠覆，习近平在这段时期已经是大权独揽。接近决策层的人士说，执政的中国共产党内部对于增长乏力和失业率上升深感担忧，李克强近期通过着手应对这方面的忧虑在经济上获得更大影响力。

有迹象表明，中国最高权力层对于政策重点存在意见分歧，习近平强调必须坚持严格的疫情防控举措，而李克强则强调保持经济发展势头的重要性，这种局面让地方官员和投资者感到困惑，也暴露出习近平的权力出现裂痕。

由习近平及其下属牢牢控制的官媒长期以来一直以习近平为报道重点，但近日也提到了李克强的经济议程，表明对防疫和发展经济这两个目标均给予认可。中共党报《人民日报》头版上周四的一篇文章称，疫情防控是“国之大者”。不过该报道也强调了李克强旨在重振经济的举措。另一篇头版文章把上海最近放松防疫限制措施称为一场抗疫胜利。这篇文章似乎承认了该市为期两个月的封控对经济的影响，称要“力争把失去的时间抢回来，把疫情造成的损失补回来。 ”

在疫情已趋于稳定的情况下， 上海和北京上周都表示，将取消对人员出行和商业活动的整体性强制限制措施。两地政府还放松了一些措施，以便使此前关闭的工厂复工复产，同时恢复国际旅行。但是，如果新冠疫情再次抬头，大范围封控很可能重现：在习近平寻求第三个任期之际，官员和政府顾问表示，他不太可能放弃动态清零抗疫政策。过去两年来，这一政策已成为习近平的标志性政策。

长期以来，实现持续经济增长的能力一直是中国共产党的重要执政基础。习近平在2022年伊始时曾强调经济稳定的重要性，但他依然坚持动态清零政策。习近平认为，该政策能有效保护人民群众的生命安全；迅速控制疫情也有助于保持经济运行。官方媒体称这一政策是中国抗击疫情的“法宝”。

据官方媒体报道和知情人士称，自4月份以来，以谨慎著称的李克强在公开场合以及私下都没有提到过动态清零的好处。李克强将其工作重点放在让各级政府恢复经济增长上。李克强上月底与中国十万官员举行了一次视频会议，敦促他们加大力度稳住经济大盘。这一举动不同寻常。在中共的党内精英人士中，一些人将李克强振兴经济的会议与60年前的“七千人大会”相提并论。“七千人大会”主要讨论毛泽东发动的“大跃进”运动导致的大饥荒问题，那次会后，毛泽东在一段时期内将一些事务交由副手刘少奇和邓小平主持。

其他人对这种比较态度复杂，尤其是考虑到，1962年的那次会议四年之后就发生了中国近代史上最严重的动荡事件之一——文化大革命。一些中国问题分析人士说，李克强在过去几个月里帮助回调了习近平制定的一些政策，李克强愈发高调甚至可能会给习近平带来政治上的好处，因为如果经济振兴的努力以失败告终，他就有了一只替罪羊。

华尔街日报引述德国智库墨卡托中国研究中心(Mercator Institute for China Studies)的资深分析师Jacob Gunter在最近的一份报告中把李克强比作一个试图在没水的情况下扑灭熊熊大火的消防局长。他写道，在放弃动态清零的防疫战略之前，李克强在维持经济基础方面只能做到这些了。

华尔街日报该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E5%8F%8C%E8%BD%A8%E5%B9%B6%E8%A1%8C-%E6%97%A2%E5%9D%9A%E6%8C%81%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E4%B8%A5%E6%A0%BC%E9%98%B2%E7%96%AB%E7%AB%8B%E5%9C%BA-%E5%8F%88%E6%94%AF%E6%8C%81%E6%9D%8E%E5%85%8B%E5%BC%BA%E4%BF%AE%E5%A4%8D%E7%BB%8F%E6%B5%8E-11654481749