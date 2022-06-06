深圳一国企纪委书记夫人争车位称家有50辆宾利 官方要查

中国/家有50辆宾利

中国深圳近期发生一起停车纠纷，事涉女子自称其夫是某国企书记，扬言“我家有50台宾利”，官方决定展开调查。据网上搜索发现，该名女子的丈夫张晓中任职于深圳国资委旗下上市公司振业集团，是该企业的纪委书记、监事会主席。中央社今天说，引起民间舆论哗然的是国企书记家里是否真的坐拥50台宾利，因为这牵涉到中共总书记习近平在18大以来的反贪腐运动。

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据中央社今天报道称，中国深圳近期发生一起停车纠纷，事涉女子自称其夫是某国企书记，扬言“我家有50台宾利”，导致纠纷影片热传、事件延烧，官方决定展开调查。

根据网传影片显示，深圳一个地下停车场，一名宾利女车主与一名劳斯莱斯车主因车位发生纠纷，现场爆发肢体冲突、拉扯，两方叫嚣不断。宾利女车主宣称，这个车位是自己买的，有买卖合约，对方却违停占用了1个月。影片显示，双方数度情绪激动，宾利女车主脱口说出，“这个车位谁敢说是他的？如果再不挪车，就要用宾利堵住车位1个月”、“把我的宾利开过来堵住他”、“我1个月宾利不用，我家有50台宾利”。

该女子自称其夫是当地某国企书记，根据界面新闻报导，有消息称，该名女子的丈夫张晓中任职于深圳国资委旗下上市公司振业集团，是该企业的纪委书记、监事会主席。而振业集团官网资料显示，张晓中出生于1965年10月，曾先后任职深圳市国资委办公室（信访室）主任科员，深圳市国资委党委办公室副主任、主任，深圳市国有免税商品（集团）有限公司董事、党委副书记、纪委书记、监事会主席等职务。

引起民间舆论譁然的是国企书记家里是否真的坐拥50台宾利，因为这牵涉到中共总书记习近平在18大以来的反贪腐运动。

根据振业集团2021年年报显示，张晓中从公司获得的税前年薪为人民币37.5万元，且未在关联公司获得报酬。因此，他的家庭如何购得50台宾利令人滋生疑窦。

该事件引起各方关注，中国民间舆论不歇，一场原是车主间与小区业务的纠纷，升级到需要官方回应。

深圳市国资委5日晚间发布通报表示，针对网友反映“深圳国企书记夫人涉车位纠纷舆情”情况，深圳国资委高度重视，正在了解核实。

中央社说，中共喉舌、前环球时报总编辑胡锡进今天也发表评论指出，所有公职人员、特别是干部官员的家人都须低调做人。他说，深圳“宾利大战劳斯莱斯”成了丑闻，公众对那个车位的事并非很感兴趣，更关心的是那个“官太太”老公和劳斯莱斯车主都是什么来头、有多富，以及为什么素质这么低。他预言那位“官太太”的丈夫会因此事件栽个“大跟头”。