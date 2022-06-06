港媒指北京未改变对六四暴乱定调

中国/六四/官方定性

今年是1989年6月六四事件33周年，有分析称，北京当局至今并未改变对1989年“六四事件”的“暴乱”定调。

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据中央社署名张谦今天自香港报道，星岛日报今天刊登文章指出，今年是“六四事件”33周年，在港区国家安全法实施之下，香港市民支援爱国民主运动联合会已经解散，维多利亚公园的“六四”烛光晚会走入历史。据此前有文章分析，对于“六四事件”的定义，北京官方初时定性为“反革命动（暴）乱”，后来含糊地称为“政治风波”，字眼上有所淡化，说明北京官方对事件“修正调整空间是存在的”。

但据该报文章认为，“反革命暴乱”和“政治风波”只是北京方面交替使用，不存在调整。该报文章举例指出，去年中共百年党庆，官方出版的书籍刊物及通过的中共第3份历史决议，“反革命暴乱”定性并未改变。此外，由中央党史和文献研究院编写的“中国共产党一百年大事记”有以下记述，1989年春夏之交，“北京和其他一些城市发生政治风波，党和政府依靠人民旗帜鲜明地反对动乱，平息在北京发生的反革命暴乱，……。”

由人民出版社和中央党史出版社出版的“中国共产党简史”，单独有一节“一九八九年政治风波”，同样维持“反革命暴乱”的定性。据该报文章指出，“六四事件”发生之后几年，北京官方确实淡化了“反革命暴乱”的说法，外交部多数用“八十年代末发生的政治风波”，但这并不表示修正定性，即使最权威的第3份历史决议，也强调是“动乱”。

中央社该报道原文链接：https://www.cna.com.tw/news/acn/202206060044.aspx