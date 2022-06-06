特鲁多：中国战机频繁逼近加军机是“挑衅”

中加军机相遇事件

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）6日谴责中国最近在国际空域干扰一架执行联合国任务的加拿大侦察机是“不负责任的行为”；是“挑衅”。此事再次加剧了中加两国之间的紧张关系。

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加拿大总理告诉记者：“中国的行为是不负责任的。在这种情况下是一种挑衅，我们仍然坚信他们将人们置于危险之中”。

加拿大《环球新闻》6月1日引述加拿大军队和联邦政府的多个消息来源说，这些中国喷气式飞机经常在距离加拿大飞机只有20至100英尺的地方飞行。渥太华指责中国空军“不专业”的行为，“危及加军机安全”。加拿大国防部近日称，帮助执行联合国制裁朝鲜监控任务的加拿大侦察机反复受到中国战机近距离干扰。

中国国防部网站6月6日刊登一则题为"国防部新闻发言人吴谦就加拿大炒作中加军机相遇事件答记者问"的消息，内容为"问：加拿大国防部近日发表声明称，中方军机多次在国际空域对执行联合国对朝制裁任务的加军机进行干扰，中方的操作是不专业、不安全的。请问中方对此有何评论?

答：近期，加拿大军机以执行联合国安理会决议为借口，加大对中方抵近侦察并挑衅，危害中国国家安全，危及双方一线人员安全，中方对此表示坚决反对。针对加方挑衅行为和不友好、不专业的操作，中国军队迅速采取了有理有力、安全专业的处置措施，并通过外交渠道向加方提出了严正交涉。

中方敦促加方正视事态的严重性，严格约束一线部队，不得实施任何冒险挑衅行为，否则由此引发的一切严重后果由加方承担。"

该消息没有说明提问记者属于什么媒体以及问答的时间。