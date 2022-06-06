疑仍是党庆日纽约上市后果？滴滴正式申请10天后自美股下市

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因赴美上市触怒中国官方的网约车龙头滴滴出行宣布，公司已于2日正式向美国证券交易委员会（SEC）提交表格，申请10天后正式从纽约证券交易所（NYSE）下市。此前中国官方由副总理刘鹤代表许诺宽待中国科企与赴美上市。

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据中央社今天综合中国财经媒体消息称，滴滴出行公告，公司已于6月2日正式提交申请表格，从美国存托股票（ADS）下市，自此不再于纽交所等美国交易所上市交易。但滴滴在美国发行的存托凭证（ADR）将转为一级凭证，可继续在美国进行场外交易。

滴滴出行5月23日举行临时股东会，公司当时指称，股东会上有96%的票数支持从NYSE下市。随后，滴滴出行便将这一决议提交给美国监管机构。

滴滴出行随后在公告中表示，待公司“恢复正常营运”后，可能会寻求在另一处证券交易所上市，因此公司认为在“实际可行的情况下”尽快下市，并完成“必要的整改措施”，对股东最有利。

据中央社，2021年6月30日中共百年党庆前夕，滴滴出行不顾中国官方疑虑及反对，执意在美股上市，彻底惹怒中共高层。此后，滴滴出行便被中国国家网信办执行网络安全审查，旗下25款app被全面下架，更被扣上“以资安通敌”的帽子，备受中国舆论攻击。

同年12月，滴滴出行即传出在中国国家网信办要求下，制定从美股下市的具体计划，使中国官方成为这一举措的背后主导力量。