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苏贞昌接见斯洛伐克访团批中国阻台参与WHA

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Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Afya Ulimwenguni (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus akizungumza wakati wa Mkutano wa Afya Ulimwenguni (WHA) katikati mwa janga la ugonjwa wa Corona (COVID-19) huko Geneva, Uswisi, Mei 24, 2021.
Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Afya Ulimwenguni (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus akizungumza wakati wa Mkutano wa Afya Ulimwenguni (WHA) katikati mwa janga la ugonjwa wa Corona (COVID-19) huko Geneva, Uswisi, Mei 24, 2021. via REUTERS - CHRISTOPHER BLACK/WHO
作者： 台北特约记者 陈民峰
7 分钟

台湾行政院院长苏贞昌今天(6日)接见斯洛伐克国会及布拉迪斯拉发省联合访问团时说，中国用政治问题阻挡台湾加入WHA，其实都是无理，访团来台可见证，中国所谓「照顾台湾人健康」的说法都是谎言。

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斯洛伐克访问团一行10人，由国会副议长劳伦契克（Milan Laurencik）率领，昨天抵达台湾，预计在台湾停留六天，台湾总统蔡英文明天将在总统府接见访团。

苏贞昌今天接见访团时致词说，台湾与斯洛伐克互动良好，国发会去年10月率66人代表团到斯洛伐克访问，受到很好的接待跟重视。去年12月，斯洛伐克经济部次长佳雷克（Karol Galek）也不畏中国打压，以行政专机直飞台湾，就经贸各方面签署重要协议；他说，感谢斯洛伐克支持台湾参加世界卫生大会（WHA）及各种重要国际场合。

苏贞昌说，当俄罗斯入侵乌克兰，造成难民、老弱妇孺流离失所时，台湾提供250万美元及350吨物资，帮助到斯洛伐克的乌克兰难民，他也要感谢斯洛伐克政府和国会大力协助，将台湾提供的物资送到乌克兰境内。

劳伦契克则说，感谢台湾捐赠口罩，斯洛伐克也回赠疫苗报答，坚信战胜疫情时，将是斯洛伐克与台湾友谊的珍贵时光；因为台湾医学和科学进步，所以斯洛伐克支持台湾参加WHA。

劳伦契克还说，台湾是斯洛伐克重要经济伙伴，远比共产中国重要得多，斯洛伐克关注中共扩张主义，相信俄罗斯入侵乌克兰时，对台湾有相似意图的国家，应该看看全球民主阵营对俄罗斯采取哪些反应；斯洛伐克有义务与民主阵营站在一起，为人民带来最大福祉。

苏贞昌响应说，中国一直用政治问题阻挡台湾加入WHA、WHO（世界卫生组织），其实都是无理；而中国说要照顾台湾人健康，斯洛伐克访团来台可亲眼见证，中国讲的都是谎言、不是事实。

布拉迪斯拉发（Bratislava）省省长德若巴（Juraj Droba）表示，非常期待跟高雄市签署伙伴协议，能务实地在科技、教育方面紧密合作；台湾外交部并透露，访问团在5日至10日访台期间，将与台湾共同召开「第一届台斯跨部会经济合作咨商会议」。

访问团由斯洛伐克国会副议长劳伦契克（Milan Laurencik）、国会友台小组主席欧舒斯基议员（Peter Osusky），及布拉迪斯拉发（Bratislava）省长德若巴（Juraj Droba）共同组团。

其余访团成员包括外交、国防、财政及欧洲事务四个委员会的跨党派重量级国会议员席曼诺娃（Anna Zemanova）、列霍茨基议员（Tomas Lehotsky）、齐阿克议员（Miroslav Ziak）、史丹奇克议员（Andrej Stancik），以及布拉迪斯拉发省马拉基市（Malacky）市长瑞哈（Juraj Riha）、布省主任秘书乌曼妮柯娃（Andrea Urmanicova），及礼宾处副处长康斯卡（Michaela Kunska）等共10名成员。

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