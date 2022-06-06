苏贞昌接见斯洛伐克访团批中国阻台参与WHA

台湾/世卫

台湾行政院院长苏贞昌今天(6日)接见斯洛伐克国会及布拉迪斯拉发省联合访问团时说，中国用政治问题阻挡台湾加入WHA，其实都是无理，访团来台可见证，中国所谓「照顾台湾人健康」的说法都是谎言。

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斯洛伐克访问团一行10人，由国会副议长劳伦契克（Milan Laurencik）率领，昨天抵达台湾，预计在台湾停留六天，台湾总统蔡英文明天将在总统府接见访团。

苏贞昌今天接见访团时致词说，台湾与斯洛伐克互动良好，国发会去年10月率66人代表团到斯洛伐克访问，受到很好的接待跟重视。去年12月，斯洛伐克经济部次长佳雷克（Karol Galek）也不畏中国打压，以行政专机直飞台湾，就经贸各方面签署重要协议；他说，感谢斯洛伐克支持台湾参加世界卫生大会（WHA）及各种重要国际场合。

苏贞昌说，当俄罗斯入侵乌克兰，造成难民、老弱妇孺流离失所时，台湾提供250万美元及350吨物资，帮助到斯洛伐克的乌克兰难民，他也要感谢斯洛伐克政府和国会大力协助，将台湾提供的物资送到乌克兰境内。

劳伦契克则说，感谢台湾捐赠口罩，斯洛伐克也回赠疫苗报答，坚信战胜疫情时，将是斯洛伐克与台湾友谊的珍贵时光；因为台湾医学和科学进步，所以斯洛伐克支持台湾参加WHA。

劳伦契克还说，台湾是斯洛伐克重要经济伙伴，远比共产中国重要得多，斯洛伐克关注中共扩张主义，相信俄罗斯入侵乌克兰时，对台湾有相似意图的国家，应该看看全球民主阵营对俄罗斯采取哪些反应；斯洛伐克有义务与民主阵营站在一起，为人民带来最大福祉。

苏贞昌响应说，中国一直用政治问题阻挡台湾加入WHA、WHO（世界卫生组织），其实都是无理；而中国说要照顾台湾人健康，斯洛伐克访团来台可亲眼见证，中国讲的都是谎言、不是事实。

布拉迪斯拉发（Bratislava）省省长德若巴（Juraj Droba）表示，非常期待跟高雄市签署伙伴协议，能务实地在科技、教育方面紧密合作；台湾外交部并透露，访问团在5日至10日访台期间，将与台湾共同召开「第一届台斯跨部会经济合作咨商会议」。

访问团由斯洛伐克国会副议长劳伦契克（Milan Laurencik）、国会友台小组主席欧舒斯基议员（Peter Osusky），及布拉迪斯拉发（Bratislava）省长德若巴（Juraj Droba）共同组团。

其余访团成员包括外交、国防、财政及欧洲事务四个委员会的跨党派重量级国会议员席曼诺娃（Anna Zemanova）、列霍茨基议员（Tomas Lehotsky）、齐阿克议员（Miroslav Ziak）、史丹奇克议员（Andrej Stancik），以及布拉迪斯拉发省马拉基市（Malacky）市长瑞哈（Juraj Riha）、布省主任秘书乌曼妮柯娃（Andrea Urmanicova），及礼宾处副处长康斯卡（Michaela Kunska）等共10名成员。