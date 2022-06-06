颁令9不准以后 中国多地取消核酸证明要求

中国/ 新冠病毒疫情

中国采取严苛清零手段因应新冠病毒疫情，有些城市要求民众必须持核酸检测阴性证明始得进入公共场所、搭乘大众运输等。近来多地取消查验核酸证明，民众叫好。稍早，中国卫健委要求各地坚决做到防疫“九不准”，包括不准随意延长中高风险区及封控区的管控时间，不准对符合条件离校返乡的高校生采取隔离等措施。

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据中央社今天报道称，中国打破一刀切硬性规定，多地取消核酸证明要求。该报道称综合界面新闻、多个官方微信公众号消息，中国多地近期取消查验核酸证明，对低风险地区人员流动的防疫要求做出动态调整，在某些情况下将不再查验核酸阴性证明。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋2日于国务院联防联控机制新闻发布会上说，目前疫情防控形势持续向好，“要科学精准落实各项防控措施，不任意增加隔离时间，不擅自对低风险地区人员采取限制措施。坚决防止简单化、一刀切，防止层层加码”。

据中央社说，对于多地取消查验核酸证明，民众一片叫好，直指打破一刀切硬性规定，经济才有机会复苏。有批评指出，低风险地区也被要求普遍核酸检测，对于人民正常生活构成很大障碍；有些地方没有感染病例，竟也被要求核酸检测，痛骂根本是劳民伤财、浪费时间，“规定早该松绑了”。