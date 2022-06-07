中国今举高考 有称新冠时代下学子

中国/高考

近1200万名学生整年都在为 "高考 "考试做准备，这是中国的国家高中毕业考试，是进入大学的关键，本周二今天在中国开始。这一次高考规定，来自新冠疫情风险地区的学生要在专门的酒店里参加考试。

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据本台驻北京记者Stéphane Lagarde今天报道称，在中国，"新冠一代 "为能拼学士学位资格而开始考试。

今天早上，"高考 "出现在中国每份报纸的头版。中国中央电视台播放了考场的音像，考场内有间隔的桌子，每张桌子旁边有一盏白色的灯，考生之间至少有两米的距离。口罩和PCR测试在 "清零"的土地上当然是强制性的，对于居住在与新冠病毒疫情复发有关的所谓 "控制和预防 "区的考生来说，考试是在酒店举行。

本周二上午，RFI采访了北京的三个区的居民，包括郑女士居住的丰台区，报告说都是这种情况。北京一家银行的综合投资经理说："他们昨晚用出租车接走了我女儿，并在一家为考试预留的五星级酒店给她开了一个房间。她和六个同学住在那里，每个人都在一个自己单独的房间。

与最近几个月在中国流传的检疫旅馆的图片相比，这些是相当豪华的考试条件。不得不说，中国的高考毕业证书对每一个家庭来说都是神圣的，因为它是进入高等教育不可或缺的钥匙。

紧张，但要万无一失。最近几天，家长们在微博上谈论关闭考场空调的问题。这对于外语考试来说尤其重要，因为风扇转动的声音会影响旁边考生的听力。

该报道采访的郑女士说希望她的女儿明年能学习应用数学。她已经打过电话，确保没有任何东西会干扰她的女儿的注意力。母亲说："发动的饭菜很好。电梯是根据谁必须使用它们和如何避免迷路来分类的。然后每层楼都有老师，以确保每层楼的一切高考服务都正常进行。

学生们将在这些由教育部门免费提供的专用酒店中度过总共四个晚上时间。中国官方的国家媒体的报道仍然显示，司机、服务人员、安保人员和考试监督员都一律穿着白色的新冠疫情防护服，这已经成为中国风景的一部分。

据Stéphane Lagarde报道说，对于来自所谓的 "密封区 "的学生来说，他们仍然被限制在中国首都，考试是在禁止离开的房间里进行，并在摄像机的监督下进行。总共有193万中国青年报名参加2022年的高考，比去年多出10%。对一些高中生来说，"新冠一代 "已经在家里被关了好几个月，这不可避免地对他们的学习产生了影响。

该报道说，在刚刚结束两个月的严格禁闭的上海，高考被推迟了一个月。学校仍然还没有复课。同样的事情也发生在北京，那里已经宣布下周复课。另一个好消息是，这三天的天气预计会比较温和，至少对那些参加考试的人来说是这样，多云的天气，温度计上的温度显示低于30度。